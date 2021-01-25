Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Kasım döneminde %1,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yıl Kasım ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %57,9 ve yıllık %26 düşüşle 39.165 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %58 ve yıllık %22,7 düşüşle 13,74 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.
Ocak-Kasım döneminde, Türkiye’nin pik demir ithalatı, yıllık %1,4 artışla 1,06 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %10,2 düşüşle 340,37 milyon $ oldu.
Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %9,89 düşüşle 598.122 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya'yı belirtilen dönemde Türkiye'ye yıllık bazda %50,57 artışla 246.556 mt pik demir ihraç eden Ukrayna takip etti.
Aynı dönemde Türkiye'nin pik demir ithalatı yaptığı tüm ülkeler şu şekildedir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2020
|
Ocak-Kasım 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Kasım 2020
|
Kasım 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
598.122
|
663.794
|
-9,89
|
24.559
|
34.526
|
-28,87
|
Ukrayna
|
246.556
|
163.751
|
50,57
|
-
|
11.130
|
-
|
Almanya
|
88.828
|
31.094
|
185,68
|
-
|
-
|
-
|
Brezilya
|
77.178
|
156.685
|
-50,74
|
-
|
7.293
|
-
|
Kanada
|
24.665
|
-
|
-
|
14.606
|
-
|
-
|
Güney Afrika
|
21.000
|
26.985
|
-22,18
|
-
|
-
|
-
Türkiye'nin 2020 yılının ilk on bir ayında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: