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Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Kasım döneminde %1,4 arttı

Pazartesi, 25 Ocak 2021 14:48:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yıl Kasım ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %57,9 ve yıllık %26 düşüşle 39.165 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %58 ve yıllık %22,7 düşüşle 13,74 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde, Türkiye’nin pik demir ithalatı, yıllık %1,4 artışla 1,06 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %10,2 düşüşle 340,37 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %9,89 düşüşle 598.122 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya'yı belirtilen dönemde Türkiye'ye yıllık bazda %50,57 artışla 246.556 mt pik demir ihraç eden Ukrayna takip etti.

Aynı dönemde Türkiye'nin pik demir ithalatı yaptığı tüm ülkeler şu şekildedir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2020

Ocak-Kasım 2019

Yıllık değişim (%)

Kasım 2020

Kasım 2019

Yıllık değişim (%)

Rusya

598.122

663.794

-9,89

24.559

34.526

-28,87

Ukrayna

246.556

163.751

50,57

-

11.130

-

Almanya

88.828

31.094

185,68

-

-

-

Brezilya

77.178

156.685

-50,74

-

7.293

-

Kanada

24.665

-

-

14.606

-

-

Güney Afrika

21.000

26.985

-22,18

-

-

-

                 
Türkiye'nin 2020 yılının ilk on bir ayında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: Avrupa  ith/ihr istatistikleri  pik demir  Türkiye  hammaddeler  |  benzer haberler »


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