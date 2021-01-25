Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Kasım döneminde %1,4 arttı

Pazartesi, 25 Ocak 2021 14:48:08 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yıl Kasım ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %57,9 ve yıllık %26 düşüşle 39.165 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %58 ve yıllık %22,7 düşüşle 13,74 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde, Türkiye’nin pik demir ithalatı, yıllık %1,4 artışla 1,06 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %10,2 düşüşle 340,37 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %9,89 düşüşle 598.122 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya'yı belirtilen dönemde Türkiye'ye yıllık bazda %50,57 artışla 246.556 mt pik demir ihraç eden Ukrayna takip etti.

Aynı dönemde Türkiye'nin pik demir ithalatı yaptığı tüm ülkeler şu şekildedir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2020 Ocak-Kasım 2019 Yıllık değişim (%) Kasım 2020 Kasım 2019 Yıllık değişim (%) Rusya 598.122 663.794 -9,89 24.559 34.526 -28,87 Ukrayna 246.556 163.751 50,57 - 11.130 - Almanya 88.828 31.094 185,68 - - - Brezilya 77.178 156.685 -50,74 - 7.293 - Kanada 24.665 - - 14.606 - - Güney Afrika 21.000 26.985 -22,18 - - -



Türkiye'nin 2020 yılının ilk on bir ayında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: