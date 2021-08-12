Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Haziran döneminde %10 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yıl Haziran ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %1,4 ve yıllık %6,2 artışla 117.751 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %5,7 ve yıllık %106,6 artışla 69,09 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.
Ocak-Haziran döneminde, Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %10 düşüşle 552.968 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %51,2 artışla 292,18 milyon $ oldu.
Söz konusu dönemde, Ukrayna Türkiye'ye yıllık bazda %23,61 artışla 165.561 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Ukrayna’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 159.369 mt pik demir ihraç eden Rusya takip etti.
Aynı dönemde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Haziran 2021
|
Ocak-Haziran 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Haziran 2021
|
Haziran 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Ukrayna
|
165.561
|
133.941
|
23,61
|
14.382
|
2.430
|
491,85
|
Rusya
|
159.369
|
330.747
|
-51,82
|
44.686
|
93.806
|
-52,36
|
Brezilya
|
116.755
|
57.671
|
102,45
|
50.103
|
-
|
-
|
Almanya
|
56.616
|
70.863
|
-20,10
|
8.295
|
3.652
|
127,14
|
Hindistan
|
36.250
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Güney Afrika
|
15.100
|
11.000
|
37,27
|
100
|
11.000
|
-99,09
Türkiye'nin 2021 yılının ilk altı ayında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: