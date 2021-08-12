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Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Haziran döneminde %10 düştü

Perşembe, 12 Ağustos 2021 11:34:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yıl Haziran ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %1,4 ve yıllık %6,2 artışla 117.751 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %5,7 ve yıllık %106,6 artışla 69,09 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde, Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %10 düşüşle 552.968 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %51,2 artışla 292,18 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Ukrayna Türkiye'ye yıllık bazda %23,61 artışla 165.561 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Ukrayna’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 159.369 mt pik demir ihraç eden Rusya takip etti.

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Haziran 2021

Ocak-Haziran 2020

Yıllık değişim (%)

Haziran 2021

Haziran 2020

Yıllık değişim (%)

Ukrayna

165.561

133.941

23,61

14.382

2.430

491,85

Rusya

159.369

330.747

-51,82

44.686

93.806

-52,36

Brezilya

116.755

57.671

102,45

50.103

-

-

Almanya

56.616

70.863

-20,10

8.295

3.652

127,14

Hindistan

36.250

-

-

-

-

-

Güney Afrika

15.100

11.000

37,27

100

11.000

-99,09

Türkiye'nin 2021 yılının ilk altı ayında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: Türkiye  Avrupa  hammaddeler  ith/ihr istatistikleri  pik demir  |  benzer haberler »


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