Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Haziran döneminde %10 düştü

Perşembe, 12 Ağustos 2021 11:34:26 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yıl Haziran ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %1,4 ve yıllık %6,2 artışla 117.751 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %5,7 ve yıllık %106,6 artışla 69,09 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde, Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %10 düşüşle 552.968 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %51,2 artışla 292,18 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Ukrayna Türkiye'ye yıllık bazda %23,61 artışla 165.561 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Ukrayna’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 159.369 mt pik demir ihraç eden Rusya takip etti.

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2021 Ocak-Haziran 2020 Yıllık değişim (%) Haziran 2021 Haziran 2020 Yıllık değişim (%) Ukrayna 165.561 133.941 23,61 14.382 2.430 491,85 Rusya 159.369 330.747 -51,82 44.686 93.806 -52,36 Brezilya 116.755 57.671 102,45 50.103 - - Almanya 56.616 70.863 -20,10 8.295 3.652 127,14 Hindistan 36.250 - - - - - Güney Afrika 15.100 11.000 37,27 100 11.000 -99,09

Türkiye'nin 2021 yılının ilk altı ayında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: