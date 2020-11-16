Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Eylül döneminde %3,9 arttı

Pazartesi, 16 Kasım 2020 17:14:41 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yıl Eylül ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %37,4 ve yıllık %25,8 düşüşle 62.487 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %34,8 ve yıllık %33,3 düşüşle 21,05 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde, Türkiye’nin pik demir ithalatı, yıllık %3,9 artışla 929.048 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %10,3 düşüşle 293,90 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %14,39 düşüşle 505.943 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya'yı belirtilen dönemde Türkiye'ye yıllık bazda %64,25 artışla 229.541 mt pik demir ihraç eden Ukrayna takip etti.

Aynı dönemde Türkiye'nin pik demir ithalatı yaptığı tüm ülkeler şu şekildedir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2020 Ocak- Eylül 2019 Yıllık değişim (%) Eylül 2020 Eylül 2019 Yıllık değişim (%) Rusya 505.943 590.970 -14,39 24.253 12.771 89,91 Ukrayna 229.541 139.752 64,25 16.894 10.951 54,27 Almanya 83.425 30.843 170,48 - 7.068 - Brezilya 77.178 101.770 -24,16 19.507 53.105 -63,27 Güney Afrika 21.000 26.985 -22,18 - 300 - Kanada 10.059 - - - - -



Türkiye'nin 2020 yılının ilk dokuz ayında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: