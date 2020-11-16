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Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Eylül döneminde %3,9 arttı

Pazartesi, 16 Kasım 2020 17:14:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yıl Eylül ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %37,4 ve yıllık %25,8 düşüşle 62.487 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %34,8 ve yıllık %33,3 düşüşle 21,05 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde, Türkiye’nin pik demir ithalatı, yıllık %3,9 artışla 929.048 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %10,3 düşüşle 293,90 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %14,39 düşüşle 505.943 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya'yı belirtilen dönemde Türkiye'ye yıllık bazda %64,25 artışla 229.541 mt pik demir ihraç eden Ukrayna takip etti.

Aynı dönemde Türkiye'nin pik demir ithalatı yaptığı tüm ülkeler şu şekildedir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2020

Ocak- Eylül 2019

Yıllık değişim (%)

Eylül 2020

Eylül 2019

Yıllık değişim (%)

Rusya

505.943

590.970

-14,39

24.253

12.771

89,91

Ukrayna

229.541

139.752

64,25

16.894

10.951

54,27

Almanya

83.425

30.843

170,48

-

7.068

-

Brezilya

77.178

101.770

-24,16

19.507

53.105

-63,27

Güney Afrika

21.000

26.985

-22,18

-

300

-

Kanada

10.059

-

-

-

-

-

                 
Türkiye'nin 2020 yılının ilk dokuz ayında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:

 


Etiketler: Türkiye  hammaddeler  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  pik demir  Avrupa  |  benzer haberler »


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