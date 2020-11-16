Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Eylül döneminde %3,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yıl Eylül ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %37,4 ve yıllık %25,8 düşüşle 62.487 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %34,8 ve yıllık %33,3 düşüşle 21,05 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.
Ocak-Eylül döneminde, Türkiye’nin pik demir ithalatı, yıllık %3,9 artışla 929.048 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %10,3 düşüşle 293,90 milyon $ oldu.
Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %14,39 düşüşle 505.943 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya'yı belirtilen dönemde Türkiye'ye yıllık bazda %64,25 artışla 229.541 mt pik demir ihraç eden Ukrayna takip etti.
Aynı dönemde Türkiye'nin pik demir ithalatı yaptığı tüm ülkeler şu şekildedir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Eylül 2020
|
Ocak- Eylül 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Eylül 2020
|
Eylül 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
505.943
|
590.970
|
-14,39
|
24.253
|
12.771
|
89,91
|
Ukrayna
|
229.541
|
139.752
|
64,25
|
16.894
|
10.951
|
54,27
|
Almanya
|
83.425
|
30.843
|
170,48
|
-
|
7.068
|
-
|
Brezilya
|
77.178
|
101.770
|
-24,16
|
19.507
|
53.105
|
-63,27
|
Güney Afrika
|
21.000
|
26.985
|
-22,18
|
-
|
300
|
-
|
Kanada
|
10.059
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Türkiye'nin 2020 yılının ilk dokuz ayında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: