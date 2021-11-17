Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Eylül döneminde %3,1 düştü

Çarşamba, 17 Kasım 2021 14:16:46 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yıl Eylül ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %15,3 düşüş ve yıllık %94,8 artışla 121.708 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %16,7 düşüş ve yıllık %253 artışla 74,31 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde, Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %3,1 düşüşle 892.041 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %70,8 artışla 502,15 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %28,1 düşüşle 363.773 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 231.218 mt pik demir ihraç eden Rusya takip etti.

2020 yılının ilk dokuz ayında Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2021 Ocak-Eylül 2020 Yıllık değişim (%) Eylül 2021 Eylül 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 363.773 505.942 -28,10 99.309 24.253 309,47 Ukrayna 231.218 229.541 0,73 22.349 16.894 32,29 Brezilya 117.855 77.177 52,71 - 19.507 - Hindistan 85.200 - - - - - Almanya 59.787 83.425 -28,33 - - - Güney Afrika 26.100 21.000 24,29 - - -

Türkiye'nin 2021 yılının ilk dokuz ayında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: