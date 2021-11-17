﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Eylül döneminde %3,1 düştü

Çarşamba, 17 Kasım 2021 14:16:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yıl Eylül ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %15,3 düşüş ve yıllık %94,8 artışla 121.708 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %16,7 düşüş ve yıllık %253 artışla 74,31 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde, Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %3,1 düşüşle 892.041 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %70,8 artışla 502,15 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %28,1 düşüşle 363.773 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 231.218  mt pik demir ihraç eden Rusya takip etti.

2020 yılının ilk dokuz ayında Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2021

Ocak-Eylül 2020

Yıllık değişim (%)

Eylül 2021

Eylül 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

363.773

505.942

-28,10

99.309

24.253

309,47

Ukrayna

231.218

229.541

0,73

22.349

16.894

32,29

Brezilya

117.855

77.177

52,71

-

19.507

-

Hindistan

85.200

-

-

-

-

-

Almanya

59.787

83.425

-28,33

-

-

-

Güney Afrika

26.100

21.000

24,29

-

-

-

Türkiye'nin 2021 yılının ilk dokuz ayında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: Türkiye  Avrupa  hammaddeler  çelik üretimi  pik demir  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

10 Kas

Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Eylül döneminde %15,3 düştü
09 Kas

Türkiye’nin kütük ithalatı ilk üç çeyrekte %90,4 arttı
04 Kas

Kardemir’in satış gelirleri Ocak-Eylül döneminde arttı, ihracat satışları hız kazandı
25 Eki

Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %2,2 düştü
21 Eki

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %16,4 arttı