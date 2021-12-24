Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Ekim döneminde %7,9 düştü

Cuma, 24 Aralık 2021 14:04:30 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yıl Ekim ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %59,7 ve yıllık %47,2 düşüşle 49.109 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %61,7 ve yıllık %13 düşüşle 28,5 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde, Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %7,9 düşüşle 941.151 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %62,4 artışla 530,64 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %29,1 düşüşle 406.636 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 237.697 mt pik demir ihraç eden Ukrayna takip etti.

2021 yılının ilk 10 ayında Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2021 Ocak-Ekim 2020 Yıllık değişim (%) Ekim 2021 Ekim 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 406.363 573.562 -29,15 42.589 67.619 -37,02 Ukrayna 237.697 246.555 -3,59 6.479 17.013 -61,92 Brezilya 117.855 77.177 52,71 - - - Hindistan 85.200 - - - - - Almanya 59.787 88.828 -32,69 - 5.403 - Güney Afrika 26.100 21.000 24,29 - - -

Türkiye'nin 2021 yılının ilk 10 ayında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: