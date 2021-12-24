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Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Ekim döneminde %7,9 düştü

Cuma, 24 Aralık 2021 14:04:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yıl Ekim ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %59,7 ve yıllık %47,2 düşüşle 49.109 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %61,7 ve yıllık %13 düşüşle 28,5 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde, Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %7,9 düşüşle 941.151 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %62,4 artışla 530,64 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %29,1 düşüşle 406.636 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 237.697 mt pik demir ihraç eden Ukrayna takip etti.

2021 yılının ilk 10 ayında Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2021

Ocak-Ekim 2020

Yıllık değişim (%)

Ekim 2021

Ekim 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

406.363

573.562

-29,15

42.589

67.619

-37,02

Ukrayna

237.697

246.555

-3,59

6.479

17.013

-61,92

Brezilya

117.855

77.177

52,71

-

-

-

Hindistan

85.200

-

-

-

-

-

Almanya

59.787

88.828

-32,69

-

5.403

-

Güney Afrika

26.100

21.000

24,29

-

-

-

Türkiye'nin 2021 yılının ilk 10 ayında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:

 


Etiketler: pik demir  Türkiye  Avrupa  hammaddeler  |  benzer haberler »


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