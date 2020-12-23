Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Ekim döneminde %2,9 arttı

Çarşamba, 23 Aralık 2020 14:44:24 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yıl Ekim ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %48,9 artış ve yıllık %6,1 düşüşle 93.036 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %55,5 artış ve yıllık %2,6 düşüşle 32,73 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde, Türkiye’nin pik demir ithalatı, yıllık %2,9 artışla 1,02 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %9,6 düşüşle 326,63 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %8,85 düşüşle 573.562 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya'yı belirtilen dönemde Türkiye'ye yıllık bazda %61,55 artışla 246.556 mt pik demir ihraç eden Ukrayna takip etti.

Aynı dönemde Türkiye'nin pik demir ithalatı yaptığı tüm ülkeler şu şekildedir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2020 Ocak-Ekim 2019 Yıllık değişim (%) Ekim 2020 Ekim 2019 Yıllık değişim (%) Rusya 573.562 629.268 -8,85 67.620 38.298 76,56 Ukrayna 246.556 152.621 61,55 17.014 12.869 32,21 Almanya 88.828 31.094 185,68 5.403 250 2061,20 Brezilya 77.178 149.392 -48,34 - 47.622 - Güney Afrika 21.000 26.985 -22,18 - - - Kanada 10.059 - - - - -



Türkiye'nin 2020 yılının ilk on ayında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: