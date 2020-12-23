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Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Ekim döneminde %2,9 arttı

Çarşamba, 23 Aralık 2020 14:44:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yıl Ekim ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %48,9 artış ve yıllık %6,1 düşüşle 93.036 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %55,5 artış ve yıllık %2,6 düşüşle 32,73 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde, Türkiye’nin pik demir ithalatı, yıllık %2,9 artışla 1,02 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %9,6 düşüşle 326,63 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %8,85 düşüşle 573.562 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya'yı belirtilen dönemde Türkiye'ye yıllık bazda %61,55 artışla 246.556 mt pik demir ihraç eden Ukrayna takip etti.

Aynı dönemde Türkiye'nin pik demir ithalatı yaptığı tüm ülkeler şu şekildedir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2020

Ocak-Ekim 2019

Yıllık değişim (%)

Ekim 2020

Ekim 2019

Yıllık değişim (%)

Rusya

573.562

629.268

-8,85

67.620

38.298

76,56

Ukrayna

246.556

152.621

61,55

17.014

12.869

32,21

Almanya

88.828

31.094

185,68

5.403

250

2061,20

Brezilya

77.178

149.392

-48,34

-

47.622

-

Güney Afrika

21.000

26.985

-22,18

-

-

-

Kanada

10.059

-

-

-

-

-

                 
Türkiye'nin 2020 yılının ilk on ayında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: Türkiye  Avrupa  pik demir  hammaddeler  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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