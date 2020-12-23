Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Ekim döneminde %2,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yıl Ekim ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %48,9 artış ve yıllık %6,1 düşüşle 93.036 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %55,5 artış ve yıllık %2,6 düşüşle 32,73 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.
Ocak-Ekim döneminde, Türkiye’nin pik demir ithalatı, yıllık %2,9 artışla 1,02 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %9,6 düşüşle 326,63 milyon $ oldu.
Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %8,85 düşüşle 573.562 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya'yı belirtilen dönemde Türkiye'ye yıllık bazda %61,55 artışla 246.556 mt pik demir ihraç eden Ukrayna takip etti.
Aynı dönemde Türkiye'nin pik demir ithalatı yaptığı tüm ülkeler şu şekildedir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ekim 2020
|
Ocak-Ekim 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Ekim 2020
|
Ekim 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
573.562
|
629.268
|
-8,85
|
67.620
|
38.298
|
76,56
|
Ukrayna
|
246.556
|
152.621
|
61,55
|
17.014
|
12.869
|
32,21
|
Almanya
|
88.828
|
31.094
|
185,68
|
5.403
|
250
|
2061,20
|
Brezilya
|
77.178
|
149.392
|
-48,34
|
-
|
47.622
|
-
|
Güney Afrika
|
21.000
|
26.985
|
-22,18
|
-
|
-
|
-
|
Kanada
|
10.059
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Türkiye'nin 2020 yılının ilk on ayında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: