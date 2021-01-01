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Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %11,1 düştü

Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %11,1 düşüşle 770.332 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın ...

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