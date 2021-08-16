Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Temmuz döneminde %10,7 arttı

Pazartesi, 16 Ağustos 2021 11:07:11 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından açıklanan aylık istatistiklere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye’nin motorlu araç üretimi aylık %38,9 ve yıllık %44,6 düşüşle 65.418 adet oldu. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise Türkiye’nin motorlu araç üretimi yıllık bazda %10,7 artarak 705.079 adet oldu.

Temmuz ayında, Türkiye’nin binek araç üretimi yıllık %56,9 düşüşle 33.529 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %20,9 düşüşle 31.889 adet oldu. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise, binek araç üretimi yıllık %2,2 artışla 449.550 adet ve ticari araç üretimi yıllık %29,9 artışla 255.529 adet seviyesinde kaydedildi.

Temmuz ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %40,2 olurken, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde söz konusu oran %61,6 seviyesinde yer aldı.