Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Nisan döneminde %28,1 arttı

Çarşamba, 12 Mayıs 2021 09:15:31 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından açıklanan aylık istatistiklere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye’nin motorlu araç üretimi aylık %14,5 düşüş ve yıllık %845 artışla 105.496 adet oldu. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise Türkiye’nin motorlu araç üretimi yıllık bazda %28,1 artarak 451.187 adet oldu.

Nisan ayında, Türkiye’nin binek araç üretimi aylık %1,8 artışla 76.334 adet olurken, ticari araç üretimi aylık %39,8 düşüşle 29.162 adet oldu. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise, binek araç üretimi yıllık %17,7 artışla 288.211 adet ve ticari araç üretimi yıllık %51,7 artışla 162.976 adet seviyesinde kaydedildi.

Nisan ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %64,3 olurken, bu yılın Ocak-Nisan döneminde söz konusu oran %68,7 seviyesinde yer aldı.