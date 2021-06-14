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Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Mayıs döneminde %28,2 arttı

Pazartesi, 14 Haziran 2021 11:56:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından açıklanan aylık istatistiklere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye’nin motorlu araç üretimi aylık %21,4 düşüş ve yıllık %31,2 artışla 82.860 adet oldu. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise Türkiye’nin motorlu araç üretimi yıllık bazda %28,2 artarak 532.441 adet oldu.

Mayıs ayında, Türkiye’nin binek araç üretimi yıllık %54,8 artışla 66.976 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %20,1 düşüşle 15.884 adet oldu. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise, binek araç üretimi yıllık %22,7 artışla 353.580 adet ve ticari araç üretimi yıllık %40,5 artışla 178.861 adet seviyesinde kaydedildi.

Mayıs ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %51 olurken, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde söz konusu oran %65 seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye  Avrupa  otomotiv  üretim  |  benzer haberler »


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