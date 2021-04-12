Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Mart döneminde %1,3 arttı

Pazartesi, 12 Nisan 2021 11:23:22 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından açıklanan aylık istatistiklere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye’nin motorlu araç üretimi aylık %6,3 ve yıllık %19,4 artışla 123.427 adet oldu. Bu yılın Ocak-Mart döneminde ise Türkiye’nin motorlu araç üretimi yıllık bazda %1,3 artarak 345.691 adet oldu.

Mart ayında, Türkiye’nin binek araç üretimi yıllık %4 artışla 74.995 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %54,9 artışla 48.432 adet oldu. Bu yılın Ocak-Mart döneminde ise, binek araç üretimi yıllık %9,9 düşüşle 211.877 adet ve ticari araç üretimi yıllık %26,3 artışla 133.814 adet seviyesinde kaydedildi.

Mart ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %75,3 olurken, bu yılın Ocak-Mart döneminde söz konusu oran %70,1 seviyesinde yer aldı.