Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Kasım döneminde %0,3 düştü

Pazartesi, 13 Aralık 2021 13:51:36 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından açıklanan aylık istatistiklere göre, bu yılın Kasım ayında Türkiye’nin motorlu araç üretimi aylık %6,4 artış ve yıllık %19,7 düşüşle 115.078 adet oldu. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise Türkiye’nin motorlu araç üretimi yıllık bazda %0,3 düşerek 1.144.356 adet oldu.

Kasım ayında, Türkiye’nin binek araç üretimi yıllık %22,1 düşüşle 70.974 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %15,5 düşüşle 44.104 adet oldu. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise, binek araç üretimi yıllık %7,4 düşüşle 706.265 adet ve ticari araç üretimi yıllık %13,6 artışla 438.091 adet seviyesinde kaydedildi.

Kasım ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %70,2 olurken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde söz konusu oran %63,5 seviyesinde yer aldı.