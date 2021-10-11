Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Eylül döneminde %7,9 arttı

Pazartesi, 11 Ekim 2021 09:58:31 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından açıklanan aylık istatistiklere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye’nin motorlu araç üretimi aylık %0,2 artış ve yıllık %24,7 düşüşle 107.029 adet oldu. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise Türkiye’nin motorlu araç üretimi yıllık bazda %7,9 artarak 921.619 adet oldu.

Eylül ayında, Türkiye’nin binek araç üretimi yıllık %34,4 artışla 59.335 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %7,7 düşüşle 47.694 adet oldu. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise, binek araç üretimi yıllık %0,8 düşüşle 571.108 adet ve ticari araç üretimi yıllık %25,9 artışla 350.511 adet seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %65,4 olurken, bu yılın Ocak-Eylül döneminde söz konusu oran %62,5 seviyesinde yer aldı.