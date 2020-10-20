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Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Eylül döneminde %19,2 azaldı

Salı, 20 Ekim 2020 12:23:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından açıklanan aylık istatistiklere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye’nin motorlu araç üretimi aylık %88,6 ve yıllık %4,3 artışla 142.129 adet oldu. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise Türkiye’nin motorlu araç üretimi yıllık bazda %19,2 düşerek 854.227 adet oldu.

Eylül ayında, Türkiye’nin binek araç üretimi yıllık %0,1 artışla 90.447 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %12,7 artışla 51.682 adet oldu. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise, binek araç üretimi yıllık %17,8 düşüşle 575.761 adet ve ticari araç üretimi yıllık %22 düşüşle 278.466 adet seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %85,4 olurken, bu yılın Ocak-Eylül döneminde söz konusu oran %57 seviyesinde yer aldı.


Etiketler: üretim  Avrupa  otomotiv  Türkiye  |  benzer haberler »


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