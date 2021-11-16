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Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Ekim döneminde %2,5 arttı

Salı, 16 Kasım 2021 11:55:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından açıklanan aylık istatistiklere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye’nin motorlu araç üretimi aylık %0,9 artış ve yıllık %28,3 düşüşle 108.078 adet oldu. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise Türkiye’nin motorlu araç üretimi yıllık bazda %2,5 artarak 1.029.733 adet oldu.

Ekim ayında, Türkiye’nin binek araç üretimi yıllık %32,6 düşüşle 64.637 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %20,8 düşüşle 43.441 adet oldu. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise, binek araç üretimi yıllık %5,4 düşüşle 635.745 adet ve ticari araç üretimi yıllık %18,2 artışla 393.988 adet seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %65,8 olurken, bu yılın Ocak-Ekim döneminde söz konusu oran %62,8 seviyesinde yer aldı.


Etiketler: otomotiv  Avrupa  Türkiye  üretim  |  benzer haberler »


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