Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Ağustos döneminde %14,4 arttı

Pazartesi, 13 Eylül 2021 13:51:35 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından açıklanan aylık istatistiklere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye’nin motorlu araç üretimi aylık %63,1 ve yıllık %41,7 artışla 106.748 adet oldu. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise Türkiye’nin motorlu araç üretimi yıllık bazda %14,4 artarak 814.520 adet oldu.

Ağustos ayında, Türkiye’nin binek araç üretimi yıllık %31,7 artışla 59.539 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %56,7 artışla 47.209 adet oldu. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise, binek araç üretimi yıllık %5,5 artışla 511.766 adet ve ticari araç üretimi yıllık %33,5 artışla 302.754 adet seviyesinde kaydedildi.

Ağustos ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %64,1 olurken, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde söz konusu oran %62,1 seviyesinde yer aldı.