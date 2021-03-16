Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Şubat döneminde %38,2 arttı

Salı, 16 Mart 2021 10:31:02 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Şubat ayında Türkiye’deki motorlu araç satışları yıllık %25,2 artışla 61.264 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda, Türkiye’nin binek araç satışları yıllık %18,6 artışla 44.749 adet oldu. Bununla birlikte, yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye’deki motorlu araç satışları yıllık %38,2 artarak 106.532 adede yükseldi.

Öte yandan, bu yılın ilk iki ayında Türkiye’nin motorlu araç ihracatı yıllık %14,1 düşüşle 165.476 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık bazda %26,7 düşüşle 98.433 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde, Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık bazda %16,6 artışla 70.475 adet oldu. Söz konusu dönemde, ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %2,8 düşüşle 4,88 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %21,7 düşüşle 1,65 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Şubat ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %20,4 artışla 32.969 adet ve binek araç ithalatı yıllık %15,9 artışla 26.135 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise, Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %38,9 artışla 60.635 adet olurken, binek araç ithalatı yıllık %36 artışla 49.288 adet seviyesine ulaştı.