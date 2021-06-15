Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Mayıs döneminde %73,8 arttı

Salı, 15 Haziran 2021 10:03:06 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Mayıs ayında Türkiye’deki motorlu araç satışları yıllık %72,5 artışla 57.449 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda, Türkiye’nin binek araç satışları yıllık %72,1 artışla 43.138 adet oldu. Bununla birlikte, yılın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’deki motorlu araç satışları yıllık %73,8 artarak 328.679 adede yükseldi.

Öte yandan, bu yılın ilk beş ayında Türkiye’nin motorlu araç ihracatı yıllık %18 artışla 391.070 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık bazda %10,2 artışla 256.621 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde, Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık bazda %38 artışla 112.043 adet oldu. Söz konusu dönemde, ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %37,3 artışla 12,29 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %21,8 artışla 4,23 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Mayıs ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %86,8 artışla 31.919 adet ve binek araç ithalatı yıllık %73,2 artışla 24.763 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise, Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %69,1 artışla 186.524 adet olurken, binek araç ithalatı yıllık %60,8 artışla 149.868 adet seviyesine ulaştı.