Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Kasım döneminde %2,6 arttı

Salı, 14 Aralık 2021 10:04:58 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasım ayında Türkiye’deki motorlu araç satışları yıllık %22,7 düşüşle 64.036 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda, Türkiye’nin binek araç satışları yıllık %33,2 düşüşle 42.982 adet oldu. Bununla birlikte, yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye’deki motorlu araç satışları yıllık %2,6 artarak 706.166 adede yükseldi.

Öte yandan, bu yılın ilk 11 ayında Türkiye’nin motorlu araç ihracatı yıllık %1,5 artışla 834.594 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık bazda %6,4 düşüşle 507.399 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde, Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık bazda %18,4 artışla 272.558 adet oldu. Söz konusu dönemde, ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %16,4 artışla 26,90 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %0,8 artışla 8,36 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Kasım ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %18,4 düşüşle 35.777 adet ve binek araç ithalatı yıllık %25,5 düşüşle 27.498 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise, Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %5,7 artışla 394.332 adet olurken, binek araç ithalatı yıllık %0,6 düşüşle 313.080 adet seviyesine geriledi.