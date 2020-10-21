Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Eylül döneminde %75,7 arttı

Çarşamba, 21 Ekim 2020 13:39:18 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Eylül ayında Türkiye’deki motorlu araç satışları yıllık %116,8 artışla 93.353 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda, Türkiye’nin binek araç satışları yıllık %101,9 artışla 71.296 adet oldu. Bununla birlikte, yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye’deki motorlu araç satışları yıllık %75,7 artarak 508.239 adede yükseldi.

Öte yandan, bu yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin motorlu araç ihracatı yıllık %32,6 düşüşle 616.120 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık bazda %29,8 düşüşle 417.045 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde, Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık bazda %38,3 düşüşle 162.126 adet oldu. Söz konusu dönemde, ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %24,2 düşüşle 17,42 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %25,1 düşüşle 6,27 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Eylül ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %95,9 artışla 45.526 adet ve binek araç ithalatı yıllık %97,8 artışla 38.689 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise, Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %74,7 artışla 275.605 adet olurken, binek araç ithalatı yıllık %79,1 artışla 232.323 adet seviyesine ulaştı.