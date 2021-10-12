Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Eylül döneminde %14,5 arttı

Salı, 12 Ekim 2021 09:50:40 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Eylül ayında Türkiye’deki motorlu araç satışları yıllık %36,1 düşüşle 59.734 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda, Türkiye’nin binek araç satışları yıllık %39,1 düşüşle 43.408 adet oldu. Bununla birlikte, yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye’deki motorlu araç satışları yıllık %14,5 artarak 582.083 adede yükseldi.

Öte yandan, bu yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin motorlu araç ihracatı yıllık %9 artışla 671.674 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık bazda %3,7 düşüşle 401.437 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde, Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık bazda %39,9 artışla 226.896 adet oldu. Söz konusu dönemde, ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %24,5 artışla 21,67 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %5,5 artışla 6,62 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Eylül ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %25,4 düşüşle 33.975 adet ve binek araç ithalatı yıllık %29,5 düşüşle 27.283 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise, Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %18,7 artışla 327.110 adet olurken, binek araç ithalatı yıllık %12,2 artışla 260.653 adet seviyesine ulaştı.