Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Ekim döneminde %78,3 arttı

Perşembe, 19 Kasım 2020 09:56:59 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekim ayında Türkiye’deki motorlu araç satışları yıllık %93,1 artışla 97.108 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda, Türkiye’nin binek araç satışları yıllık %90,9 artışla 76.341 adet oldu. Bununla birlikte, yılın Ocak-Ekim döneminde Türkiye’deki motorlu araç satışları yıllık %78,3 artarak 605.390 adede yükseldi.

Öte yandan, bu yılın ilk 10 ayında Türkiye’nin motorlu araç ihracatı yıllık %30,2 düşüşle 720.208 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık bazda %28,9 düşüşle 480.702 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde, Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık bazda %32,7 düşüşle 196.367 adet oldu. Söz konusu dönemde, ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %21,3 düşüşle 20,38 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %23,6 düşüşle 7,31 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Ekim ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %58,8 artışla 53.476 adet ve binek araç ithalatı yıllık %59,3 artışla 45.718 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise, Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %71,9 artışla 329.125 adet olurken, binek araç ithalatı yıllık %75,5 artışla 278.041 adet seviyesine ulaştı.