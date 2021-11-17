Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Ekim döneminde %6,1 arttı

Çarşamba, 17 Kasım 2021 10:13:17 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekim ayında Türkiye’deki motorlu araç satışları yıllık %38,2 düşüşle 60.044 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda, Türkiye’nin binek araç satışları yıllık %46,9 düşüşle 40.512 adet oldu. Bununla birlikte, yılın Ocak-Ekim döneminde Türkiye’deki motorlu araç satışları yıllık %6,1 artarak 642.110 adede yükseldi.

Öte yandan, bu yılın ilk 10 ayında Türkiye’nin motorlu araç ihracatı yıllık %5,3 artışla 758.702 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık bazda %5,2 düşüşle 455.661 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde, Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık bazda %29,4 artışla 254.174 adet oldu. Söz konusu dönemde, ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %19,4 artışla 24,32 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %3,1 artışla 7,54 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Ekim ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %41,2 düşüşle 31.464 adet ve binek araç ithalatı yıllık %45,5 düşüşle 24.929 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise, Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %8,9 artışla 358.545 adet olurken, binek araç ithalatı yıllık %2,7 artışla 285.582 adet seviyesine ulaştı.