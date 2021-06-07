Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Nisan döneminde %165,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %8 ve yıllık %501,7 artış kaydederek 366.422 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %10,9 ve yıllık %689 artışla 220,73 milyon $ oldu.
Bu yılın Ocak-Nisan döneminde, Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %165,3 artışla 1,29 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %240,8 artışla 732,67 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 666.605 mt ile yıllık %158,16 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 237.189 mt ile Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin yılın ilk dört ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Nisan 2021
|
Ocak-Nisan 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Nisan 2021
|
Nisan 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
666.605
|
258.215
|
158,16
|
152.568
|
18.252
|
735,90
|
Ukrayna
|
237.189
|
177.839
|
33,37
|
69.211
|
36.378
|
90,26
|
Katar
|
97.019
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Umman
|
92.319
|
-
|
-
|
54.975
|
-
|
-
|
Cezayir
|
69.208
|
-
|
-
|
60.528
|
-
|
-
|
Hindistan
|
29.954
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: