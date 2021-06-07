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Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Nisan döneminde %165,3 arttı

Pazartesi, 07 Haziran 2021 11:54:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %8 ve yıllık %501,7 artış kaydederek 366.422 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %10,9 ve yıllık %689 artışla 220,73 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde, Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %165,3 artışla 1,29 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %240,8 artışla 732,67 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 666.605 mt ile yıllık %158,16 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 237.189 mt ile Ukrayna takip etti.           

Türkiye'nin yılın ilk dört ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Nisan 2021

Ocak-Nisan 2020

Yıllık değişim (%)

Nisan 2021

Nisan 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

666.605

258.215

158,16

152.568

18.252

735,90

Ukrayna

237.189

177.839

33,37

69.211

36.378

90,26

Katar

97.019

-

-

-

-

-

Umman

92.319

-

-

54.975

-

-

Cezayir

69.208

-

-

60.528

-

-

Hindistan

29.954

-

-

-

-

-

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: yarı ürünler  çelik üretimi  Türkiye  kütük  ith/ihr istatistikleri  Avrupa  |  benzer haberler »


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