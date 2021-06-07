Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Nisan döneminde %165,3 arttı

Pazartesi, 07 Haziran 2021 11:54:14 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %8 ve yıllık %501,7 artış kaydederek 366.422 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %10,9 ve yıllık %689 artışla 220,73 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde, Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %165,3 artışla 1,29 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %240,8 artışla 732,67 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 666.605 mt ile yıllık %158,16 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 237.189 mt ile Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk dört ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Nisan 2021 Ocak-Nisan 2020 Yıllık değişim (%) Nisan 2021 Nisan 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 666.605 258.215 158,16 152.568 18.252 735,90 Ukrayna 237.189 177.839 33,37 69.211 36.378 90,26 Katar 97.019 - - - - - Umman 92.319 - - 54.975 - - Cezayir 69.208 - - 60.528 - - Hindistan 29.954 - - - - -

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: