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Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %178,3 arttı

Salı, 06 Temmuz 2021 12:11:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %7 düşüş ve yıllık %241,1 artış kaydederek 340.591 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %3,2 düşüş ve yıllık %444,8 artışla 213,70 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %178,3 artışla 1,63 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %272,3 artışla 946,37 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 911.732 mt ile yıllık %180,36 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 259.493 mt ile Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk beş ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mayıs 2021

Ocak-Mayıs 2020

Yıllık değişim (%)

Mayıs 2021

Mayıs 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

911.732

325.198

180,36

245.126

66.983

265,95

Ukrayna

259.493

202.771

27,97

22.304

24.931

-10,54

Cezayir

118.271

-

-

49.062

-

-

Katar

97.019

-

-

-

-

-

Umman

92.319

-

-

-

-

-

Azerbaycan

32.529

-

-

4.524

-

-

Hindistan

29.955

-

-

-

-

-

Arnavutluk

20.430

-

-

5.084

-

-

Gürcistan

19.834

17.792

11,48

-

-

-

İtalya

15.602

2.424

543,65

8.384

-

-

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: kütük  yarı ürünler  Türkiye  çelik üretimi  Avrupa  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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