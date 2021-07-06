Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %178,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %7 düşüş ve yıllık %241,1 artış kaydederek 340.591 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %3,2 düşüş ve yıllık %444,8 artışla 213,70 milyon $ oldu.
Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %178,3 artışla 1,63 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %272,3 artışla 946,37 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 911.732 mt ile yıllık %180,36 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 259.493 mt ile Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin yılın ilk beş ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mayıs 2021
|
Ocak-Mayıs 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Mayıs 2021
|
Mayıs 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
911.732
|
325.198
|
180,36
|
245.126
|
66.983
|
265,95
|
Ukrayna
|
259.493
|
202.771
|
27,97
|
22.304
|
24.931
|
-10,54
|
Cezayir
|
118.271
|
-
|
-
|
49.062
|
-
|
-
|
Katar
|
97.019
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Umman
|
92.319
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Azerbaycan
|
32.529
|
-
|
-
|
4.524
|
-
|
-
|
Hindistan
|
29.955
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Arnavutluk
|
20.430
|
-
|
-
|
5.084
|
-
|
-
|
Gürcistan
|
19.834
|
17.792
|
11,48
|
-
|
-
|
-
|
İtalya
|
15.602
|
2.424
|
543,65
|
8.384
|
-
|
-
Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: