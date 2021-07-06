Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %178,3 arttı

Salı, 06 Temmuz 2021 12:11:40 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %7 düşüş ve yıllık %241,1 artış kaydederek 340.591 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %3,2 düşüş ve yıllık %444,8 artışla 213,70 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %178,3 artışla 1,63 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %272,3 artışla 946,37 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 911.732 mt ile yıllık %180,36 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 259.493 mt ile Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk beş ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mayıs 2021 Ocak-Mayıs 2020 Yıllık değişim (%) Mayıs 2021 Mayıs 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 911.732 325.198 180,36 245.126 66.983 265,95 Ukrayna 259.493 202.771 27,97 22.304 24.931 -10,54 Cezayir 118.271 - - 49.062 - - Katar 97.019 - - - - - Umman 92.319 - - - - - Azerbaycan 32.529 - - 4.524 - - Hindistan 29.955 - - - - - Arnavutluk 20.430 - - 5.084 - - Gürcistan 19.834 17.792 11,48 - - - İtalya 15.602 2.424 543,65 8.384 - -

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: