Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Kasım döneminde %3,3 arttı

Salı, 19 Ocak 2021 14:36:57 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Kasım ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %9 ve yıllık %27 düşüş kaydederek 80.521 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %9,1 ve yıllık %15,7 düşüşle 38,99 milyon $ oldu.

Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %3,3 artışla 1,36 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %8 düşüşle 586,85 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 898.196 mt ile yıllık %8,25 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 309.176 mt ile Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk on bir ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2020 Ocak-Kasım 2019 Yıllık değişim (%) Kasım 2020 Kasım 2019 Yıllık değişim (%) Rusya 898.196 829.719 8,25 54.928 72.913 -24,67 Ukrayna 309.176 291.829 5,94 22.023 14.453 52,38 Beyaz Rusya 36.465 20.386 78,87 - - - Libya 30.628 14.931 105,13 - 14.931 - Gürcistan 30.412 69.360 -56,15 - 3.813 - Almanya 12.250 13.962 -12,26 1.250 1.123 11,31

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: