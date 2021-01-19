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Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Kasım döneminde %3,3 arttı

Salı, 19 Ocak 2021 14:36:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Kasım ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %9 ve yıllık %27 düşüş kaydederek 80.521 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %9,1 ve yıllık %15,7 düşüşle 38,99 milyon $ oldu.

Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %3,3 artışla 1,36 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %8 düşüşle 586,85 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 898.196 mt ile yıllık %8,25 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 309.176 mt ile Ukrayna takip etti.           

Türkiye'nin yılın ilk on bir ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2020

Ocak-Kasım 2019

Yıllık değişim (%)

Kasım 2020

Kasım 2019

Yıllık değişim (%)

Rusya

898.196

829.719

8,25

54.928

72.913

-24,67

Ukrayna

309.176

291.829

5,94

22.023

14.453

52,38

Beyaz Rusya

36.465

20.386

78,87

-

-

-

Libya

30.628

14.931

105,13

-

14.931

-

Gürcistan

30.412

69.360

-56,15

-

3.813

-

Almanya

12.250

13.962

-12,26

1.250

1.123

11,31

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: çelik üretimi  kütük  yarı ürünler  Türkiye  Avrupa  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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