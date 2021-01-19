Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Kasım döneminde %3,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Kasım ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %9 ve yıllık %27 düşüş kaydederek 80.521 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %9,1 ve yıllık %15,7 düşüşle 38,99 milyon $ oldu.
Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %3,3 artışla 1,36 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %8 düşüşle 586,85 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 898.196 mt ile yıllık %8,25 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 309.176 mt ile Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin yılın ilk on bir ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2020
|
Ocak-Kasım 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Kasım 2020
|
Kasım 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
898.196
|
829.719
|
8,25
|
54.928
|
72.913
|
-24,67
|
Ukrayna
|
309.176
|
291.829
|
5,94
|
22.023
|
14.453
|
52,38
|
Beyaz Rusya
|
36.465
|
20.386
|
78,87
|
-
|
-
|
-
|
Libya
|
30.628
|
14.931
|
105,13
|
-
|
14.931
|
-
|
Gürcistan
|
30.412
|
69.360
|
-56,15
|
-
|
3.813
|
-
|
Almanya
|
12.250
|
13.962
|
-12,26
|
1.250
|
1.123
|
11,31
Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: