Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Haziran döneminde %133,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %58,6 ve yıllık %17,9 düşüş kaydederek 141.040 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %54,9 düşüş ve yıllık %43,3 artışla 96,43 milyon $ oldu.
Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %133,7 artışla 1,77 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %224,4 artışla 1,04 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1,03 milyon mt ile yıllık %116,26 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 259.493 mt ile Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin yılın ilk altı ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Haziran 2021
|
Ocak-Haziran 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Haziran 2021
|
Haziran 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
1.031.291
|
476.867
|
116,26
|
119.559
|
151.668
|
-21,17
|
Ukrayna
|
259.493
|
218.038
|
19,01
|
-
|
15.267
|
-
|
Cezayir
|
118.271
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Katar
|
97.019
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Umman
|
92.319
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Azerbaycan
|
40.946
|
-
|
-
|
8.417
|
-
|
-
|
Hindistan
|
29.955
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Gürcistan
|
23.841
|
21.822
|
9,25
|
4.007
|
4.030
|
-0,57
|
Arnavutluk
|
22.895
|
-
|
-
|
2.465
|
-
|
-
|
İtalya
|
16.552
|
2.686
|
516,23
|
950
|
262
|
262,60
Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: