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Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Haziran döneminde %133,7 arttı

Perşembe, 05 Ağustos 2021 12:13:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %58,6 ve yıllık %17,9 düşüş kaydederek 141.040 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %54,9 düşüş ve yıllık %43,3 artışla 96,43 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %133,7 artışla 1,77 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %224,4 artışla 1,04 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1,03 milyon mt ile yıllık %116,26 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 259.493 mt ile Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk altı ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Haziran 2021

Ocak-Haziran 2020

Yıllık değişim (%)

Haziran 2021

Haziran 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

1.031.291

476.867

116,26

119.559

151.668

-21,17

Ukrayna

259.493

218.038

19,01

-

15.267

-

Cezayir

118.271

-

-

-

-

-

Katar

97.019

-

-

-

-

-

Umman

92.319

-

-

-

-

-

Azerbaycan

40.946

-

-

8.417

-

-

Hindistan

29.955

-

-

-

-

-

Gürcistan

23.841

21.822

9,25

4.007

4.030

-0,57

Arnavutluk

22.895

-

-

2.465

-

-

İtalya

16.552

2.686

516,23

950

262

262,60

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: kütük  Avrupa  Türkiye  yarı ürünler  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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