Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Haziran döneminde %133,7 arttı

Perşembe, 05 Ağustos 2021 12:13:05 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %58,6 ve yıllık %17,9 düşüş kaydederek 141.040 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %54,9 düşüş ve yıllık %43,3 artışla 96,43 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %133,7 artışla 1,77 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %224,4 artışla 1,04 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1,03 milyon mt ile yıllık %116,26 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 259.493 mt ile Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk altı ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2021 Ocak-Haziran 2020 Yıllık değişim (%) Haziran 2021 Haziran 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 1.031.291 476.867 116,26 119.559 151.668 -21,17 Ukrayna 259.493 218.038 19,01 - 15.267 - Cezayir 118.271 - - - - - Katar 97.019 - - - - - Umman 92.319 - - - - - Azerbaycan 40.946 - - 8.417 - - Hindistan 29.955 - - - - - Gürcistan 23.841 21.822 9,25 4.007 4.030 -0,57 Arnavutluk 22.895 - - 2.465 - - İtalya 16.552 2.686 516,23 950 262 262,60

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: