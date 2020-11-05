Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Eylül döneminde %8,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %178,9 ve yıllık %233,9 artış kaydederek 220.926 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %151,1 ve yıllık %181,9 artışla 93,28 milyon $ oldu.
Yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %8,6 artışla 1,3 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %6,4 düşüşle 551,65 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 820.742 mt ile yıllık %11,7 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 331.946 mt ile Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin yılın ilk dokuz ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Eylül 2020
|
Ocak- Eylül 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Eylül 2020
|
Eylül 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
820.742
|
734.796
|
11,70
|
168.298
|
35.487
|
374,25
|
Ukrayna
|
331.946
|
285.976
|
16,07
|
18.941
|
7.560
|
150,54
|
Beyaz Rusya
|
36.465
|
20.386
|
78,87
|
13.341
|
-
|
-
|
Libya
|
30.628
|
-
|
-
|
5.046
|
-
|
-
|
Gürcistan
|
26.402
|
61.738
|
-57,24
|
4.038
|
8.028
|
-49,70
|
Almanya
|
12.627
|
13.373
|
-5,58
|
1.202
|
1.385
|
-13,21
Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: