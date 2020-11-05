Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Eylül döneminde %8,6 arttı

Perşembe, 05 Kasım 2020 14:31:42 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %178,9 ve yıllık %233,9 artış kaydederek 220.926 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %151,1 ve yıllık %181,9 artışla 93,28 milyon $ oldu.

Yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %8,6 artışla 1,3 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %6,4 düşüşle 551,65 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 820.742 mt ile yıllık %11,7 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 331.946 mt ile Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk dokuz ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2020 Ocak- Eylül 2019 Yıllık değişim (%) Eylül 2020 Eylül 2019 Yıllık değişim (%) Rusya 820.742 734.796 11,70 168.298 35.487 374,25 Ukrayna 331.946 285.976 16,07 18.941 7.560 150,54 Beyaz Rusya 36.465 20.386 78,87 13.341 - - Libya 30.628 - - 5.046 - - Gürcistan 26.402 61.738 -57,24 4.038 8.028 -49,70 Almanya 12.627 13.373 -5,58 1.202 1.385 -13,21

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: