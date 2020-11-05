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Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Eylül döneminde %8,6 arttı

Perşembe, 05 Kasım 2020 14:31:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %178,9 ve yıllık %233,9 artış kaydederek 220.926 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %151,1 ve yıllık %181,9 artışla 93,28 milyon $ oldu.

Yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %8,6 artışla 1,3 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %6,4 düşüşle 551,65 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 820.742 mt ile yıllık %11,7 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 331.946 mt ile Ukrayna takip etti.           

Türkiye'nin yılın ilk dokuz ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2020

Ocak- Eylül 2019

Yıllık değişim (%)

Eylül 2020

Eylül 2019

Yıllık değişim (%)

Rusya

820.742

734.796

11,70

168.298

35.487

374,25

Ukrayna

331.946

285.976

16,07

18.941

7.560

150,54

Beyaz Rusya

36.465

20.386

78,87

13.341

-

-

Libya

30.628

-

-

5.046

-

-

Gürcistan

26.402

61.738

-57,24

4.038

8.028

-49,70

Almanya

12.627

13.373

-5,58

1.202

1.385

-13,21

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:

 


Etiketler: çelik üretimi  yarı ürünler  Türkiye  Avrupa  kütük  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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