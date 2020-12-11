Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Ekim döneminde %10,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %56,6 düşüş ve yıllık %36,7 artış kaydederek 95.858 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %50,1 düşüş ve yıllık %38,8 artışla 46,58 milyon $ oldu.
Yılın Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %10,2 artışla 1,4 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %4 düşüşle 598,24 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 891.991 mt ile yıllık %14,15 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 345.919 mt ile Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin yılın ilk on ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ekim 2020
|
Ocak-Ekim 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Ekim 2020
|
Ekim 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
891.991
|
781.389
|
14,15
|
71.181
|
46.593
|
52,77
|
Ukrayna
|
345.919
|
303.400
|
14,01
|
13.974
|
17.424
|
-19,80
|
Beyaz Rusya
|
36.465
|
20.386
|
78,87
|
-
|
-
|
-
|
Libya
|
30.628
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Gürcistan
|
30.412
|
65.547
|
-53,60
|
4.010
|
3.809
|
5,28
|
Almanya
|
13.833
|
14.681
|
-5,78
|
1.207
|
1.308
|
-7,72
Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: