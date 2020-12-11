Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Ekim döneminde %10,2 arttı

Cuma, 11 Aralık 2020 11:52:12 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %56,6 düşüş ve yıllık %36,7 artış kaydederek 95.858 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %50,1 düşüş ve yıllık %38,8 artışla 46,58 milyon $ oldu.

Yılın Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %10,2 artışla 1,4 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %4 düşüşle 598,24 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 891.991 mt ile yıllık %14,15 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 345.919 mt ile Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk on ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2020 Ocak-Ekim 2019 Yıllık değişim (%) Ekim 2020 Ekim 2019 Yıllık değişim (%) Rusya 891.991 781.389 14,15 71.181 46.593 52,77 Ukrayna 345.919 303.400 14,01 13.974 17.424 -19,80 Beyaz Rusya 36.465 20.386 78,87 - - - Libya 30.628 - - - - - Gürcistan 30.412 65.547 -53,60 4.010 3.809 5,28 Almanya 13.833 14.681 -5,78 1.207 1.308 -7,72

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: