﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Ekim döneminde %10,2 arttı

Cuma, 11 Aralık 2020 11:52:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %56,6 düşüş ve yıllık %36,7 artış kaydederek 95.858 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %50,1 düşüş ve yıllık %38,8 artışla 46,58 milyon $ oldu.

Yılın Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %10,2 artışla 1,4 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %4 düşüşle 598,24 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 891.991 mt ile yıllık %14,15 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 345.919 mt ile Ukrayna takip etti.           

Türkiye'nin yılın ilk on ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2020

Ocak-Ekim 2019

Yıllık değişim (%)

Ekim 2020

Ekim 2019

Yıllık değişim (%)

Rusya

891.991

781.389

14,15

71.181

46.593

52,77

Ukrayna

345.919

303.400

14,01

13.974

17.424

-19,80

Beyaz Rusya

36.465

20.386

78,87

-

-

-

Libya

30.628

-

-

-

-

-

Gürcistan

30.412

65.547

-53,60

4.010

3.809

5,28

Almanya

13.833

14.681

-5,78

1.207

1.308

-7,72

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  Türkiye  kütük  çelik üretimi  yarı ürünler  Avrupa  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

10  Ara

Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Ekim döneminde %34,5 azaldı
09  Ara

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Ekim döneminde %7,4 azaldı
19  Kas

Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Eylül döneminde %2,6 düştü
18  Kas

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Eylül döneminde %8,3 azaldı
16  Kas

Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Eylül döneminde %3,9 arttı