Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %31,9 azaldı

Çarşamba, 07 Eylül 2022 11:49:57 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı aylık %46,8 ve yıllık %25,3 düşüş kaydederek 175.603 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %51,3 ve yıllık %28,4 düşüşle 117,85 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %31,9 düşüşle 1,36 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %16,6 düşüşle 1,01 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 879.247 mt ile yıllık %27,3 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 98.236 mt ile Umman takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk yedi ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Temmuz 2022 Ocak-Temmuz 2021 Yıllık değişim (%) Temmuz 2022 Temmuz 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 879.247 1.209.965 -27,33 147.099 178.674 -17,67 Umman 98.236 92.319 6,41 5.699 - - Ukrayna 87.779 259.492 -66,17 - - - Azerbaycan 57.767 45.169 27,89 2.938 4.224 -30,45 Cezayir 57.694 157.126 -63,28 - 38.855 - İran 51.692 6.807 659,39 10.837 - - Hindistan 49.443 29.955 65,06 - - - Romanya 27.344 - - - - - Gürcistan 24.853 27.851 -10,76 6.906 4.010 72,22 Pakistan 8.550 - - 381 - -

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: