Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %31,9 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı aylık %46,8 ve yıllık %25,3 düşüş kaydederek 175.603 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %51,3 ve yıllık %28,4 düşüşle 117,85 milyon $ oldu.
Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %31,9 düşüşle 1,36 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %16,6 düşüşle 1,01 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 879.247 mt ile yıllık %27,3 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 98.236 mt ile Umman takip etti.
Türkiye'nin yılın ilk yedi ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Temmuz 2022
|
Ocak-Temmuz 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Temmuz 2022
|
Temmuz 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
879.247
|
1.209.965
|
-27,33
|
147.099
|
178.674
|
-17,67
|
Umman
|
98.236
|
92.319
|
6,41
|
5.699
|
-
|
-
|
Ukrayna
|
87.779
|
259.492
|
-66,17
|
-
|
-
|
-
|
Azerbaycan
|
57.767
|
45.169
|
27,89
|
2.938
|
4.224
|
-30,45
|
Cezayir
|
57.694
|
157.126
|
-63,28
|
-
|
38.855
|
-
|
İran
|
51.692
|
6.807
|
659,39
|
10.837
|
-
|
-
|
Hindistan
|
49.443
|
29.955
|
65,06
|
-
|
-
|
-
|
Romanya
|
27.344
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Gürcistan
|
24.853
|
27.851
|
-10,76
|
6.906
|
4.010
|
72,22
|
Pakistan
|
8.550
|
-
|
-
|
381
|
-
|
-
Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: