﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %31,9 azaldı

Çarşamba, 07 Eylül 2022 11:49:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı aylık %46,8 ve yıllık %25,3 düşüş kaydederek 175.603 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %51,3 ve yıllık %28,4 düşüşle 117,85 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %31,9 düşüşle 1,36 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %16,6 düşüşle 1,01 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 879.247 mt ile yıllık %27,3 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 98.236 mt ile Umman takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk yedi ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Temmuz 2022

Ocak-Temmuz 2021

Yıllık değişim (%)

Temmuz 2022

Temmuz 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

879.247

1.209.965

-27,33

147.099

178.674

-17,67

Umman

98.236

92.319

6,41

5.699

-

-

Ukrayna

87.779

259.492

-66,17

-

-

-

Azerbaycan

57.767

45.169

27,89

2.938

4.224

-30,45

Cezayir

57.694

157.126

-63,28

-

38.855

-

İran

51.692

6.807

659,39

10.837

-

-

Hindistan

49.443

29.955

65,06

-

-

-

Romanya

27.344

-

-

-

-

-

Gürcistan

24.853

27.851

-10,76

6.906

4.010

72,22

Pakistan

8.550

-

-

381

-

-

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye AB’ye kütük ihracatına başladı, fiyatlar arttı

07 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Filipinler’e yapılan son satışta kütük fiyatları yükseldi, ancak talep hala zayıf

07 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

RINL 30.000 mt kütük için ihracat ihalesi açtı

07 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’de deep sea hurda fiyatları yeni AB çıkışlı bağlantıyla birlikte düştü

06 Eyl | Hurda ve Hammadde

Asyalı kütük ihracatçıları bölgedeki talebin zayıflamasıyla Avrupa ve diğer uzak piyasalara satış yapmayı hedefliyor

06 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel kütük fiyatları biraz daha geriledi, ithalata yönelik karşı teklifler satış için çok düşük

06 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Küresel kütük piyasasına bakış: Artan maliyetler nedeniyle fiyatlardaki aşağı yönlü eğilim tersine döndü

02 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

İranlı kütük tedarikçileri fiyatlarını yükseltme denemelerini sürdürüyor

02 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Rusya çıkışlı kütük fiyatları toparlandı, Türkiye’deki maliyetlerin yükselmesiyle fiyatlar daha fazla artabilir

01 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Güneydoğu Asya kütük piyasasının görünümü Çin piyasasının zayıflaması ve düşük talep nedeniyle olumsuz

01 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük