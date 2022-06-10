Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Nisan döneminde %53 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı aylık %129,6 artış ve yıllık %45 düşüş kaydederek 201.359 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %133 artış ve yıllık %27,4 düşüşle 160,22 milyon $ oldu.
Yılın ilk dört ayında Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %53 düşüşle 604.623 mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %39,2 düşüşle 445,01 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 285.400 mt ile yıllık %57,19 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 84.778 mt ile Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin yılın ilk dört ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Nisan 2022
|
Ocak-Nisan 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Nisan 2022
|
Nisan 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
285.400
|
666.605
|
-57,19
|
116.789
|
152.568
|
-23,45
|
Ukrayna
|
84.778
|
237.189
|
-64,26
|
-
|
69.211
|
-
|
Hindistan
|
49.442
|
29.954
|
65,06
|
29.997
|
-
|
-
|
Umman
|
45.726
|
92.319
|
-50,47
|
-
|
54.975
|
-
|
Azerbaycan
|
36.594
|
28.005
|
30,67
|
13.939
|
5.360
|
160,06
|
Cezayir
|
31.560
|
69.208
|
-54,4
|
24.345
|
60.528
|
-59,78
|
Romanya
|
25.274
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
İran
|
20.668
|
2.555
|
708,92
|
7.180
|
2.270
|
216,3
|
İtalya
|
5.814
|
7.217
|
-19,44
|
635
|
2.529
|
-74,89
|
Pakistan
|
5.366
|
-
|
-
|
3.866
|
-
|
-
Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: