Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Nisan döneminde %53 azaldı

Cuma, 10 Haziran 2022 11:11:19 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı aylık %129,6 artış ve yıllık %45 düşüş kaydederek 201.359 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %133 artış ve yıllık %27,4 düşüşle 160,22 milyon $ oldu.

Yılın ilk dört ayında Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %53 düşüşle 604.623 mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %39,2 düşüşle 445,01 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 285.400 mt ile yıllık %57,19 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 84.778 mt ile Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk dört ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Nisan 2022 Ocak-Nisan 2021 Yıllık değişim (%) Nisan 2022 Nisan 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 285.400 666.605 -57,19 116.789 152.568 -23,45 Ukrayna 84.778 237.189 -64,26 - 69.211 - Hindistan 49.442 29.954 65,06 29.997 - - Umman 45.726 92.319 -50,47 - 54.975 - Azerbaycan 36.594 28.005 30,67 13.939 5.360 160,06 Cezayir 31.560 69.208 -54,4 24.345 60.528 -59,78 Romanya 25.274 - - - - - İran 20.668 2.555 708,92 7.180 2.270 216,3 İtalya 5.814 7.217 -19,44 635 2.529 -74,89 Pakistan 5.366 - - 3.866 - ­-

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: