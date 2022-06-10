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Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Nisan döneminde %53 azaldı

Cuma, 10 Haziran 2022 11:11:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı aylık %129,6 artış ve yıllık %45 düşüş kaydederek 201.359 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %133 artış ve yıllık %27,4 düşüşle 160,22 milyon $ oldu.

Yılın ilk dört ayında Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %53 düşüşle 604.623 mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %39,2 düşüşle 445,01 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 285.400 mt ile yıllık %57,19 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 84.778 mt ile Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk dört ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Nisan 2022

Ocak-Nisan 2021

Yıllık değişim (%)

Nisan 2022

Nisan 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

285.400

666.605

-57,19

116.789

152.568

-23,45

Ukrayna

84.778

237.189

-64,26

-

69.211

-

Hindistan

49.442

29.954

65,06

29.997

-

-

Umman

45.726

92.319

-50,47

-

54.975

-

Azerbaycan

36.594

28.005

30,67

13.939

5.360

160,06

Cezayir

31.560

69.208

-54,4

24.345

60.528

-59,78

Romanya

25.274

-

-

-

-

-

İran

20.668

2.555

708,92

7.180

2.270

216,3

İtalya

5.814

7.217

-19,44

635

2.529

-74,89

Pakistan

5.366

-

-

3.866

-

­-

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Kütük Yarı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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