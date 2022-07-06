Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %47,3 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı aylık %25,9 artış ve yıllık %25,6 düşüş kaydederek 253.467 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %25,8 artış ve yıllık %5,7 düşüşle 201,52 milyon $ oldu.
Yılın ilk beş ayında Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %47,3 düşüşle 858.069 mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %31,7 düşüşle 646,36 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 494.543 mt ile yıllık %45,8 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 87.773 mt ile Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin yılın ilk beş ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mayıs 2022
|
Ocak-Mayıs 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Mayıs 2022
|
Mayıs 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
494.543
|
911.732
|
-45,76
|
209.144
|
245.126
|
-14,68
|
Ukrayna
|
87.773
|
259.492
|
-66,18
|
2.995
|
22.304
|
-86,57
|
Hindistan
|
49.442
|
29.955
|
65,05
|
-
|
-
|
-
|
Azerbaycan
|
48.884
|
32.529
|
50,28
|
12.290
|
4.524
|
171,66
|
Umman
|
45.726
|
92.319
|
-50,47
|
-
|
-
|
-
|
Cezayir
|
41.558
|
118.271
|
-64,86
|
9.998
|
49.062
|
-79,62
|
İran
|
27.716
|
4.374
|
533,65
|
7.047
|
1.818
|
287,62
|
Romanya
|
27.344
|
-
|
-
|
2.070
|
-
|
-
|
Gürcistan
|
11.044
|
19.834
|
-44,32
|
7.029
|
-
|
-
|
İtalya
|
6.571
|
15.601
|
-57,88
|
759
|
8.384
|
-90,95
Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: