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Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %47,3 azaldı

Çarşamba, 06 Temmuz 2022 10:17:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı aylık %25,9 artış ve yıllık %25,6 düşüş kaydederek 253.467 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %25,8 artış ve yıllık %5,7 düşüşle 201,52 milyon $ oldu.

Yılın ilk beş ayında Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %47,3 düşüşle 858.069 mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %31,7 düşüşle 646,36 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 494.543 mt ile yıllık %45,8 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 87.773 mt ile Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk beş ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mayıs 2022

Ocak-Mayıs 2021

Yıllık değişim (%)

Mayıs 2022

Mayıs 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

494.543

911.732

-45,76

209.144

245.126

-14,68

Ukrayna

87.773

259.492

-66,18

2.995

22.304

-86,57

Hindistan

49.442

29.955

65,05

-

-

-

Azerbaycan

48.884

32.529

50,28

12.290

4.524

171,66

Umman

45.726

92.319

-50,47

-

-

-

Cezayir

41.558

118.271

-64,86

9.998

49.062

-79,62

İran

27.716

4.374

533,65

7.047

1.818

287,62

Romanya

27.344

-

-

2.070

-

-

Gürcistan

11.044

19.834

-44,32

7.029

-

-

İtalya

6.571

15.601

-57,88

759

8.384

-90,95

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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