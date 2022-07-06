Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %47,3 azaldı

Çarşamba, 06 Temmuz 2022 10:17:01 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı aylık %25,9 artış ve yıllık %25,6 düşüş kaydederek 253.467 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %25,8 artış ve yıllık %5,7 düşüşle 201,52 milyon $ oldu.

Yılın ilk beş ayında Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %47,3 düşüşle 858.069 mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %31,7 düşüşle 646,36 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 494.543 mt ile yıllık %45,8 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 87.773 mt ile Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk beş ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mayıs 2022 Ocak-Mayıs 2021 Yıllık değişim (%) Mayıs 2022 Mayıs 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 494.543 911.732 -45,76 209.144 245.126 -14,68 Ukrayna 87.773 259.492 -66,18 2.995 22.304 -86,57 Hindistan 49.442 29.955 65,05 - - - Azerbaycan 48.884 32.529 50,28 12.290 4.524 171,66 Umman 45.726 92.319 -50,47 - - - Cezayir 41.558 118.271 -64,86 9.998 49.062 -79,62 İran 27.716 4.374 533,65 7.047 1.818 287,62 Romanya 27.344 - - 2.070 - - Gürcistan 11.044 19.834 -44,32 7.029 - - İtalya 6.571 15.601 -57,88 759 8.384 -90,95

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: