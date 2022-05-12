Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Mart döneminde %56,2 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı aylık %42,7 ve yıllık %74,1 düşüş kaydederek 87.700 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %34,3 ve yıllık %65,5 düşüşle 68,74 milyon $ oldu.
Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %56,2 düşüşle 403.264 mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %44,4 düşüşle 284,77 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 168.611 mt ile yıllık %67,2 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 84.778 mt ile Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin yılın ilk üç ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mart 2022
|
Ocak-Mart 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Mart 2022
|
Mart 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
168.611
|
514.037
|
-67,20
|
22.767
|
198.939
|
-88,56
|
Ukrayna
|
84.778
|
167.978
|
-49,53
|
-
|
30.411
|
-
|
Umman
|
45.726
|
37.344
|
22,45
|
25.113
|
-
|
-
|
Romanya
|
25.269
|
-
|
-
|
12.098
|
-
|
-
|
Azerbaycan
|
22.656
|
22.644
|
0,05
|
13.765
|
8.612
|
59,84
|
Hindistan
|
19.444
|
29.954
|
-35,09
|
-
|
29.954
|
-
|
İran
|
13.487
|
285
|
4632,28
|
6.509
|
-
|
-
|
Cezayir
|
7.215
|
8.680
|
-16,88
|
-
|
8.680
|
-
|
İtalya
|
5.177
|
4.688
|
10,43
|
3.910
|
325
|
1103,08
|
Gürcistan
|
4.015
|
11.815
|
-66,02
|
-
|
4.006
|
-
Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: