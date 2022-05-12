Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Mart döneminde %56,2 azaldı

Perşembe, 12 Mayıs 2022 11:28:58 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı aylık %42,7 ve yıllık %74,1 düşüş kaydederek 87.700 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %34,3 ve yıllık %65,5 düşüşle 68,74 milyon $ oldu.

Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %56,2 düşüşle 403.264 mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %44,4 düşüşle 284,77 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 168.611 mt ile yıllık %67,2 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 84.778 mt ile Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk üç ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2022 Ocak-Mart 2021 Yıllık değişim (%) Mart 2022 Mart 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 168.611 514.037 -67,20 22.767 198.939 -88,56 Ukrayna 84.778 167.978 -49,53 - 30.411 - Umman 45.726 37.344 22,45 25.113 - - Romanya 25.269 - - 12.098 - - Azerbaycan 22.656 22.644 0,05 13.765 8.612 59,84 Hindistan 19.444 29.954 -35,09 - 29.954 - İran 13.487 285 4632,28 6.509 - - Cezayir 7.215 8.680 -16,88 - 8.680 - İtalya 5.177 4.688 10,43 3.910 325 1103,08 Gürcistan 4.015 11.815 -66,02 - 4.006 -

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: