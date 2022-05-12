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Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Mart döneminde %56,2 azaldı

Perşembe, 12 Mayıs 2022 11:28:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı aylık %42,7 ve yıllık %74,1 düşüş kaydederek 87.700 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %34,3 ve yıllık %65,5 düşüşle 68,74 milyon $ oldu.

Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %56,2 düşüşle 403.264 mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %44,4 düşüşle 284,77 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 168.611 mt ile yıllık %67,2 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 84.778 mt ile Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk üç ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mart 2022

Ocak-Mart 2021

Yıllık değişim (%)

Mart 2022

Mart 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

168.611

514.037

-67,20

22.767

198.939

-88,56

Ukrayna

84.778

167.978

-49,53

-

30.411

-

Umman

45.726

37.344

22,45

25.113

-

-

Romanya

25.269

-

-

12.098

-

-

Azerbaycan

22.656

22.644

0,05

13.765

8.612

59,84

Hindistan

19.444

29.954

-35,09

-

29.954

-

İran

13.487

285

4632,28

6.509

-

-

Cezayir

7.215

8.680

-16,88

-

8.680

-

İtalya

5.177

4.688

10,43

3.910

325

1103,08

Gürcistan

4.015

11.815

-66,02

-

4.006

-

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: kütük yarı ürünler Türkiye Avrupa çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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