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Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak ayında %6,4 düştü

Pazartesi, 14 Mart 2022 13:58:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı aylık %24,8 ve yıllık %6,4 düşüş kaydederek 162.625 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %25,7 düşüş ve yıllık %20,4 artışla 111,43 milyon $ olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 68.642 mt ile yıllık %44,80
düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 55.058 mt ile Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin Ocak ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

Ocak 2022

Ocak 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

68.642

124.351

-44,80

Ukrayna

55.058

27.806

98,01

Hindistan

19.444

-

-

Cezayir

7.215

-

-

Romanya

4.598

-

-

İran

2.768

284

874,65

Azerbaycan

2.605

6.598

-60,52

Almanya

1.058

993

6,55

Ocak ayında Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Avrupa  uzun ürünler  Türkiye  yarı ürünler  kütük  çelik üretimi  |  benzer haberler »

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