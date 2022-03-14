Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak ayında %6,4 düştü

Pazartesi, 14 Mart 2022 13:58:28 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı aylık %24,8 ve yıllık %6,4 düşüş kaydederek 162.625 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %25,7 düşüş ve yıllık %20,4 artışla 111,43 milyon $ olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 68.642 mt ile yıllık %44,80

düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 55.058 mt ile Ukrayna takip etti.



Türkiye'nin Ocak ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak 2022 Ocak 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 68.642 124.351 -44,80 Ukrayna 55.058 27.806 98,01 Hindistan 19.444 - - Cezayir 7.215 - - Romanya 4.598 - - İran 2.768 284 874,65 Azerbaycan 2.605 6.598 -60,52 Almanya 1.058 993 6,55

Ocak ayında Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: