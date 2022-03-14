Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak ayında %6,4 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı aylık %24,8 ve yıllık %6,4 düşüş kaydederek 162.625 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %25,7 düşüş ve yıllık %20,4 artışla 111,43 milyon $ olarak kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 68.642 mt ile yıllık %44,80
düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 55.058 mt ile Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin Ocak ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
Ocak 2022
|
Ocak 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
68.642
|
124.351
|
-44,80
|
Ukrayna
|
55.058
|
27.806
|
98,01
|
Hindistan
|
19.444
|
-
|
-
|
Cezayir
|
7.215
|
-
|
-
|
Romanya
|
4.598
|
-
|
-
|
İran
|
2.768
|
284
|
874,65
|
Azerbaycan
|
2.605
|
6.598
|
-60,52
|
Almanya
|
1.058
|
993
|
6,55
Ocak ayında Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: