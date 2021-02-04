Türkiye’nin kütük ithalatı 2020’de %6,5 düştü

Perşembe, 04 Şubat 2021 12:17:30 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Aralık ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %1,9 artış ve yıllık %66,5 düşüş kaydederek 82.010 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %6,2 artış ve yıllık %55,3 düşüşle 41,41 milyon $ oldu.

2020 yılında Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %6,5 düşüşle 1,44 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %14 düşüşle 628,26 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2020 yılında, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 922.698 mt ile yıllık %5,86 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 350.124 mt ile Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin 2020 yılında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) 2020 2019 Yıllık değişim (%) Aralık 2020 Aralık 2019 Yıllık değişim (%) Rusya 922.698 980.105 -5,86 24.507 150.386 -83,70 Ukrayna 350.124 345.008 1,48 40.948 53.180 -23,00 Beyaz Rusya 36.465 20.386 78,87 - - - Gürcistan 34.381 73.167 -53,01 3.969 3.807 4,26 Libya 30.628 14.931 105,13 - - - Azerbaycan 15.493 25.372 -38,94 4.088 - -

2020 yılında Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: