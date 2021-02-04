﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin kütük ithalatı 2020’de %6,5 düştü

Perşembe, 04 Şubat 2021 12:17:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Aralık ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %1,9 artış ve yıllık %66,5 düşüş kaydederek 82.010 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %6,2 artış ve yıllık %55,3 düşüşle 41,41 milyon $ oldu.

2020 yılında Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %6,5 düşüşle 1,44 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %14 düşüşle 628,26 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2020 yılında, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 922.698 mt ile yıllık %5,86 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 350.124 mt ile Ukrayna takip etti.           

Türkiye'nin 2020 yılında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

2020

2019

Yıllık değişim (%)

Aralık 2020

Aralık 2019

Yıllık değişim (%)

Rusya

922.698

980.105

-5,86

24.507

150.386

-83,70

Ukrayna

350.124

345.008

1,48

40.948

53.180

-23,00

Beyaz Rusya

36.465

20.386

78,87

-

-

-

Gürcistan

34.381

73.167

-53,01

3.969

3.807

4,26

Libya

30.628

14.931

105,13

-

-

-

Azerbaycan

15.493

25.372

-38,94

4.088

-

-

2020 yılında Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  kütük  Türkiye  yarı ürünler  Avrupa  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

05  Şub

Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı 2020’de %15,6 düştü
03  Şub

Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2020 yılında %30,8 azaldı
21  Oca

Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Kasım döneminde %4,2 düştü
19  Oca

Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Kasım döneminde %3,3 arttı
19  Oca

Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Kasım döneminde %33,5 azaldı