Türkiye’nin kütük ithalatı 2020’de %6,5 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Aralık ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %1,9 artış ve yıllık %66,5 düşüş kaydederek 82.010 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %6,2 artış ve yıllık %55,3 düşüşle 41,41 milyon $ oldu.
2020 yılında Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %6,5 düşüşle 1,44 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %14 düşüşle 628,26 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
2020 yılında, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 922.698 mt ile yıllık %5,86 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 350.124 mt ile Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin 2020 yılında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Aralık 2020
|
Aralık 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
922.698
|
980.105
|
-5,86
|
24.507
|
150.386
|
-83,70
|
Ukrayna
|
350.124
|
345.008
|
1,48
|
40.948
|
53.180
|
-23,00
|
Beyaz Rusya
|
36.465
|
20.386
|
78,87
|
-
|
-
|
-
|
Gürcistan
|
34.381
|
73.167
|
-53,01
|
3.969
|
3.807
|
4,26
|
Libya
|
30.628
|
14.931
|
105,13
|
-
|
-
|
-
|
Azerbaycan
|
15.493
|
25.372
|
-38,94
|
4.088
|
-
|
-
2020 yılında Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: