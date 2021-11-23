Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Eylül döneminde %0,6 düştü

Salı, 23 Kasım 2021 10:54:08 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %22,4 ve yıllık %14,8 artışla 429.280 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %52,8 ve yıllık %83,4 artışla 70,1 milyon $ seviyesinde kaydedildi.





Ocak-Eylül döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %0,6 düşüşle 4,03 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %12,1 artışla 543,75 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2,27 milyon mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 733.889 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Eylül 2021 Ocak-Eylül 2020 Yıllık değişim (%) Eylül 2021 Eylül 2020 Yıllık değişim (%) Avustralya 2.272.436 408.868 496,3 313.541 80.358 - ABD 733.889 2.086.423 -63,62 - 69.111 -78,65 Kanada 567.700 707.959 -13,31 97.402 165.450 - Rusya 274.897 481.145 -39,24 18.536 59.225 13,25 Kolombiya 179.447 293.256 -38,81 - - -38,81

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: