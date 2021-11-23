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Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Eylül döneminde %0,6 düştü

Salı, 23 Kasım 2021 10:54:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %22,4 ve yıllık %14,8 artışla 429.280 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %52,8 ve yıllık %83,4 artışla 70,1 milyon $ seviyesinde kaydedildi.


 

Ocak-Eylül döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %0,6 düşüşle 4,03 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %12,1 artışla 543,75 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2,27 milyon mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 733.889 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2021

Ocak-Eylül 2020

Yıllık değişim (%)

Eylül 2021

Eylül 2020

Yıllık değişim (%)

Avustralya

2.272.436

408.868

496,3

313.541

80.358

-

ABD

733.889

2.086.423

-63,62

-

69.111

-78,65

Kanada

567.700

707.959

-13,31

97.402

165.450

-

Rusya

274.897

481.145

-39,24

18.536

59.225

13,25

Kolombiya

179.447

293.256

-38,81

-

-

-38,81

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Avrupa  Türkiye  hammaddeler  çelik üretimi  koklaşabilir taş kömürü  |  benzer haberler »


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