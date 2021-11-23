Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Eylül döneminde %0,6 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %22,4 ve yıllık %14,8 artışla 429.280 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %52,8 ve yıllık %83,4 artışla 70,1 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Eylül döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %0,6 düşüşle 4,03 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %12,1 artışla 543,75 milyon $ seviyesinde yer aldı.
Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2,27 milyon mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 733.889 mt seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Eylül 2021
|
Ocak-Eylül 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Eylül 2021
|
Eylül 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Avustralya
|
2.272.436
|
408.868
|
496,3
|
313.541
|
80.358
|
-
|
ABD
|
733.889
|
2.086.423
|
-63,62
|
-
|
69.111
|
-78,65
|
Kanada
|
567.700
|
707.959
|
-13,31
|
97.402
|
165.450
|
-
|
Rusya
|
274.897
|
481.145
|
-39,24
|
18.536
|
59.225
|
13,25
|
Kolombiya
|
179.447
|
293.256
|
-38,81
|
-
|
-
|
-38,81
Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: