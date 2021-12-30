﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Ekim döneminde %2 düştü

Perşembe, 30 Aralık 2021 11:00:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %11,8 ve yıllık %14,3 düşüşle 378.689 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %46,9 ve yıllık %109,4 artışla 99,9 milyon $ seviyesinde kaydedildi.


 

Ocak-Ekim döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %2 düşüşle 4,41 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %20,8 artışla 643,64 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2,55 milyon mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 826.938 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2021

Ocak-Ekim 2020

Yıllık değişim (%)

Ekim 2021

Ekim 2020

Yıllık değişim (%)

Avustralya

2.546.548

496.871

412,52

274.111

88.003

211,48

ABD

826.938

2.253.331

-63,30

93.048

166.907

-44,25

Kanada

567.700

871.275

-34,84

-

163.315

-

Rusya

286.426

504.760

-43,26

11.529

23.615

-51,18

Kolombiya

179.447

293.256

-38,81

-

-

-38,81

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:

 


Etiketler: koklaşabilir taş kömürü  çelik üretimi  Türkiye  hammaddeler  Avrupa  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

27 Ara

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Ekim döneminde %9,9 arttı
24 Ara

Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Ekim döneminde %7,9 düştü
22 Ara

Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Ekim döneminde %8,6 arttı
07 Ara

Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Ekim döneminde %15,6 arttı
01 Ara

Uğur Dalbeler: Küresel çelik sektöründe “teşvik” ve “damping”in yerini “kirli çelik” algısı aldı