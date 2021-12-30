Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Ekim döneminde %2 düştü

Perşembe, 30 Aralık 2021 11:00:59 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %11,8 ve yıllık %14,3 düşüşle 378.689 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %46,9 ve yıllık %109,4 artışla 99,9 milyon $ seviyesinde kaydedildi.





Ocak-Ekim döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %2 düşüşle 4,41 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %20,8 artışla 643,64 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2,55 milyon mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 826.938 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Ekim 2021 Ocak-Ekim 2020 Yıllık değişim (%) Ekim 2021 Ekim 2020 Yıllık değişim (%) Avustralya 2.546.548 496.871 412,52 274.111 88.003 211,48 ABD 826.938 2.253.331 -63,30 93.048 166.907 -44,25 Kanada 567.700 871.275 -34,84 - 163.315 - Rusya 286.426 504.760 -43,26 11.529 23.615 -51,18 Kolombiya 179.447 293.256 -38,81 - - -38,81

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: