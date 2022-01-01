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Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %3,7 arttı

  Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %3,7 artışla 3,25 milyon mt ...

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