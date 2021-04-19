Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Şubat döneminde %80,6 arttı

Pazartesi, 19 Nisan 2021 14:32:39 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %22,1 düşüş fakat yıllık %132,1 artışla 511.608 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %18,4 düşüş ve yıllık %117,4 artışla 61,21 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %80,6 artışla 1,17 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %69 artışla 136,25 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 487.699 mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 313.171 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Şubat 2021 Ocak-Şubat 2020 Yıllık değişim (%) Şubat 2021 Şubat 2020 Yıllık değişim (%) Avustralya 487.699 - - 244.065 - - ABD 313.171 380.818 -17,76 150.310 76.582 96,27 Kanada 213.102 170.860 24,72 117.233 82.863 41,48 Rusya 95.017 34.086 178,76 - - - Kolombiya 59.026 61.025 -3,28 - 61.025 -

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: