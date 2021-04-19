Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Şubat döneminde %80,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %22,1 düşüş fakat yıllık %132,1 artışla 511.608 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %18,4 düşüş ve yıllık %117,4 artışla 61,21 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %80,6 artışla 1,17 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %69 artışla 136,25 milyon $ seviyesinde yer aldı.
Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 487.699 mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 313.171 mt seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Şubat 2021
|
Ocak-Şubat 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Şubat 2021
|
Şubat 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Avustralya
|
487.699
|
-
|
-
|
244.065
|
-
|
-
|
ABD
|
313.171
|
380.818
|
-17,76
|
150.310
|
76.582
|
96,27
|
Kanada
|
213.102
|
170.860
|
24,72
|
117.233
|
82.863
|
41,48
|
Rusya
|
95.017
|
34.086
|
178,76
|
-
|
-
|
-
|
Kolombiya
|
59.026
|
61.025
|
-3,28
|
-
|
61.025
|
-
Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: