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Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Şubat döneminde %80,6 arttı

Pazartesi, 19 Nisan 2021 14:32:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %22,1 düşüş fakat yıllık %132,1 artışla 511.608 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %18,4 düşüş ve yıllık %117,4 artışla 61,21 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %80,6 artışla 1,17 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %69 artışla 136,25 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 487.699 mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 313.171 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Şubat 2021

Ocak-Şubat 2020

Yıllık değişim (%)

Şubat 2021

Şubat 2020

Yıllık değişim (%)

Avustralya

487.699

-

-

244.065

-

-

ABD

313.171

380.818

-17,76

150.310

76.582

96,27

Kanada

213.102

170.860

24,72

117.233

82.863

41,48

Rusya

95.017

34.086

178,76

-

-

-

Kolombiya

59.026

61.025

-3,28

-

61.025

-

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: koklaşabilir taş kömürü  hammaddeler  Avrupa  Türkiye  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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