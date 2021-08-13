Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Haziran döneminde %1,4 düştü

Cuma, 13 Ağustos 2021 11:59:10 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %57,5 ve yıllık %44,5 düşüşle 288.344 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %64 ve yıllık %35 düşüşle 38,73 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %1,4 düşüşle 2,85 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %3,2 artışla 375,49 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 1,31 milyon mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 655.774 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Haziran 2021 Ocak-Haziran 2020 Yıllık değişim (%) Haziran 2021 Haziran 2020 Yıllık değişim (%) Avustralya 1.308.163 328.510 298,21 165.291 - - ABD 655.774 1.494.439 -56,12 87.996 295.802 -70,25 Kanada 470.298 376.319 24,97 - - - Rusya 237.758 379.456 -37,34 35.057 92.760 -62,21 Kolombiya 179.447 237.539 -24,46 - 54.279 -

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: