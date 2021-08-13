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Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Haziran döneminde %1,4 düştü

Cuma, 13 Ağustos 2021 11:59:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %57,5 ve yıllık %44,5 düşüşle 288.344 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %64 ve yıllık %35 düşüşle 38,73 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %1,4 düşüşle 2,85 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %3,2 artışla 375,49 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 1,31 milyon mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 655.774 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Haziran 2021

Ocak-Haziran 2020

Yıllık değişim (%)

Haziran 2021

Haziran 2020

Yıllık değişim (%)

Avustralya

1.308.163

328.510

298,21

165.291

-

-

ABD

655.774

1.494.439

-56,12

87.996

295.802

-70,25

Kanada

470.298

376.319

24,97

-

-

-

Rusya

237.758

379.456

-37,34

35.057

92.760

-62,21

Kolombiya

179.447

237.539

-24,46

-

54.279

-

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  Avrupa  hammaddeler  Türkiye  koklaşabilir taş kömürü  |  benzer haberler »


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