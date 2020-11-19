Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Eylül döneminde %2,6 düştü

Perşembe, 19 Kasım 2020 12:26:58 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %31,8 ve yıllık %23,1 düşüşle 374.143 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %34,6 ve yıllık %52,2 düşüşle 38,22 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Eylül döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %2,6 düşüşle 4,05 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %37,9 düşüşle 485,06 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin ABD’den yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2.086.424 mt olurken, Kanada’dan yapılan ithalat 707.960 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Eylül 2020 Ocak-Eylül 2019 Yıllık değişim (%) Eylül 2020 Eylül 2019 Yıllık değişim (%) ABD 2.086.424 866.325 140,84 69.112 238.794 -71,06 Kanada 707.960 587.371 20,53 165.451 - - Rusya 481.141 367.876 30,79 59.222 93.564 -36,70 Avustralya 408.868 2.075.657 -80,30 80.358 79.511 1,07 Kolombiya 293.256 264.078 11,05 - 74.655 -

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: