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Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Eylül döneminde %2,6 düştü

Perşembe, 19 Kasım 2020 12:26:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %31,8 ve yıllık %23,1 düşüşle 374.143 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %34,6 ve yıllık %52,2 düşüşle 38,22 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Eylül döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %2,6 düşüşle 4,05 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %37,9 düşüşle 485,06 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin ABD’den yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2.086.424 mt olurken, Kanada’dan yapılan ithalat 707.960 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2020

Ocak-Eylül 2019

Yıllık değişim (%)

Eylül 2020

Eylül 2019

Yıllık değişim (%)

ABD

2.086.424

866.325

140,84

69.112

238.794

-71,06

Kanada

707.960

587.371

20,53

165.451

-

-

Rusya

481.141

367.876

30,79

59.222

93.564

-36,70

Avustralya

408.868

2.075.657

-80,30

80.358

79.511

1,07

Kolombiya

293.256

264.078

11,05

-

74.655

-

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:

 


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  koklaşabilir taş kömürü  çelik üretimi  hammaddeler  Türkiye  Avrupa  |  benzer haberler »


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