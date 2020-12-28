Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Ekim döneminde hemen hemen sabit kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %18,1 ve yıllık %51 artışla 441.841 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %24,8 ve yıllık %5,4 artışla 47,71 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Ekim döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %0,96 artışla 4,5 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %35,5 düşüşle 532,77 milyon $ seviyesinde yer aldı.
Aynı dönemde Türkiye'nin ABD’den yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2,25 milyon mt olurken, Kanada’dan yapılan ithalat 871.275 mt seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ekim 2020
|
Ocak-Ekim 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Ekim 2020
|
Ekim 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
ABD
|
2.253.331
|
982.802
|
129,28
|
166.907
|
116.478
|
43,29
|
Kanada
|
871.275
|
754.290
|
15,51
|
163.316
|
166.919
|
-2,16
|
Rusya
|
504.761
|
377.042
|
33,87
|
23.615
|
9.166
|
157,64
|
Avustralya
|
496.871
|
2.075.657
|
-76,06
|
88.003
|
-
|
-
|
Kolombiya
|
293.256
|
264.078
|
11,05
|
-
|
-
|
-
Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: