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Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Ekim döneminde hemen hemen sabit kaldı

Pazartesi, 28 Aralık 2020 17:41:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %18,1 ve yıllık %51 artışla 441.841 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %24,8 ve yıllık %5,4 artışla 47,71 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

 

Ocak-Ekim döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %0,96 artışla 4,5 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %35,5 düşüşle 532,77 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin ABD’den yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2,25 milyon mt olurken, Kanada’dan yapılan ithalat 871.275 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2020

Ocak-Ekim 2019

Yıllık değişim (%)

Ekim 2020

Ekim 2019

Yıllık değişim (%)

ABD

2.253.331

982.802

129,28

166.907

116.478

43,29

Kanada

871.275

754.290

15,51

163.316

166.919

-2,16

Rusya

504.761

377.042

33,87

23.615

9.166

157,64

Avustralya

496.871

2.075.657

-76,06

88.003

-

-

Kolombiya

293.256

264.078

11,05

-

-

-

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: hammaddeler  Türkiye  koklaşabilir taş kömürü  ith/ihr istatistikleri  Avrupa  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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