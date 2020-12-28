Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Ekim döneminde hemen hemen sabit kaldı

Pazartesi, 28 Aralık 2020 17:41:36 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %18,1 ve yıllık %51 artışla 441.841 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %24,8 ve yıllık %5,4 artışla 47,71 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Ekim döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %0,96 artışla 4,5 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %35,5 düşüşle 532,77 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin ABD’den yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2,25 milyon mt olurken, Kanada’dan yapılan ithalat 871.275 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Ekim 2020 Ocak-Ekim 2019 Yıllık değişim (%) Ekim 2020 Ekim 2019 Yıllık değişim (%) ABD 2.253.331 982.802 129,28 166.907 116.478 43,29 Kanada 871.275 754.290 15,51 163.316 166.919 -2,16 Rusya 504.761 377.042 33,87 23.615 9.166 157,64 Avustralya 496.871 2.075.657 -76,06 88.003 - - Kolombiya 293.256 264.078 11,05 - - -

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: