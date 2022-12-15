Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Ekim döneminde %3,3 arttı

Perşembe, 15 Aralık 2022 15:47:45 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Ekim ayında aylık %40,3 ve yıllık %9,2 düşüşle 111.985 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri aylık %39,7 ve yıllık %20,2 düşüşle 117,78 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde kaynaklı boru ihracatı yıllık %3,3 artarak 1,56 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %20 artışla 1,75 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke 223.824 mt ile yıllık %8 düşüş kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı, 164.758 mt kaynaklı boru ithal eden ABD ve 154.061 mt ithalat yapan İngiltere takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Ekim döneminde en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Ekim 2022 Ocak-Ekim 2021 Yıllık değişim (%) Ekim 2022 Ekim 2021 Yıllık değişim (%) Romanya 223.824 243.290 -8 6.174 11.942 -48,3 ABD 164.758 41.743 - 15.734 1.543 - İngiltere 154.061 188.813 -18,4 2.901 7.488 -61,3 Irak 112.843 137.380 -17,9 16.846 18.671 -9,8 İsrail 111.136 98.949 +12,3 10.236 15.752 -35 Mısır 96.588 15.026 - 861 5.135 -83,2 Belçika 66.592 123.546 -46,1 4.811 5.493 -12,4 Kanada 51.518 49.463 +4,2 5.246 6.736 -22,1 Meksika 47.331 11.402 - 1.473 1.512 -2,6 İtalya 37.919 57.750 -34,3 1.906 7.687 -75,2

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: