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Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Ekim döneminde %3,3 arttı

Perşembe, 15 Aralık 2022 15:47:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Ekim ayında aylık %40,3 ve yıllık %9,2 düşüşle 111.985 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri aylık %39,7 ve yıllık %20,2 düşüşle 117,78 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde kaynaklı boru ihracatı yıllık %3,3 artarak 1,56 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %20 artışla 1,75 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke 223.824 mt ile yıllık %8 düşüş kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı, 164.758 mt kaynaklı boru ithal eden ABD ve 154.061 mt ithalat yapan İngiltere takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Ekim döneminde en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2022

Ocak-Ekim 2021

Yıllık değişim (%)

Ekim 2022

Ekim 2021

Yıllık değişim (%)

Romanya

223.824

243.290

-8

6.174

11.942

-48,3

ABD

164.758

41.743

-

15.734

1.543

-

İngiltere

154.061

188.813

-18,4

2.901

7.488

-61,3

Irak

112.843

137.380

-17,9

16.846

18.671

-9,8

İsrail

111.136

98.949

+12,3

10.236

15.752

-35

Mısır

96.588

15.026

-

861

5.135

-83,2

Belçika

66.592

123.546

-46,1

4.811

5.493

-12,4

Kanada

51.518

49.463

+4,2

5.246

6.736

-22,1

Meksika

47.331

11.402

-

1.473

1.512

-2,6

İtalya

37.919

57.750

-34,3

1.906

7.687

-75,2

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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