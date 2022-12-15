Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Ekim döneminde %3,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Ekim ayında aylık %40,3 ve yıllık %9,2 düşüşle 111.985 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri aylık %39,7 ve yıllık %20,2 düşüşle 117,78 milyon $ oldu.
Bu yılın Ocak-Ekim döneminde kaynaklı boru ihracatı yıllık %3,3 artarak 1,56 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %20 artışla 1,75 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke 223.824 mt ile yıllık %8 düşüş kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı, 164.758 mt kaynaklı boru ithal eden ABD ve 154.061 mt ithalat yapan İngiltere takip etti.
Türkiye’nin Ocak-Ekim döneminde en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ekim 2022
|
Ocak-Ekim 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Ekim 2022
|
Ekim 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Romanya
|
223.824
|
243.290
|
-8
|
6.174
|
11.942
|
-48,3
|
ABD
|
164.758
|
41.743
|
-
|
15.734
|
1.543
|
-
|
İngiltere
|
154.061
|
188.813
|
-18,4
|
2.901
|
7.488
|
-61,3
|
Irak
|
112.843
|
137.380
|
-17,9
|
16.846
|
18.671
|
-9,8
|
İsrail
|
111.136
|
98.949
|
+12,3
|
10.236
|
15.752
|
-35
|
Mısır
|
96.588
|
15.026
|
-
|
861
|
5.135
|
-83,2
|
Belçika
|
66.592
|
123.546
|
-46,1
|
4.811
|
5.493
|
-12,4
|
Kanada
|
51.518
|
49.463
|
+4,2
|
5.246
|
6.736
|
-22,1
|
Meksika
|
47.331
|
11.402
|
-
|
1.473
|
1.512
|
-2,6
|
İtalya
|
37.919
|
57.750
|
-34,3
|
1.906
|
7.687
|
-75,2
Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: