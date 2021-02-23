Türkiye’nin inşaat sektöründe istihdam dördüncü çeyrekte %7,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde, Türkiye’nin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat sektöründe çalışılan saat sayısı endeksi bir önceki çeyreğe göre %5,2, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise %9,6 arttı.
Bununla birlikte, dördüncü çeyrekte mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü istihdam endeksi, aynı yılın üçüncü çeyreğine kıyasla %7,3 artarken, takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi 2019 yılının dördüncü çeyreğine göre %15,5 artış gösterdi.