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Türkiye’nin inşaat sektöründe istihdam dördüncü çeyrekte %7,3 arttı

Salı, 23 Şubat 2021 12:28:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde, Türkiye’nin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat sektöründe çalışılan saat sayısı endeksi bir önceki çeyreğe göre %5,2, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise %9,6 arttı.

Bununla birlikte, dördüncü çeyrekte mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü istihdam endeksi, aynı yılın üçüncü çeyreğine kıyasla %7,3 artarken, takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi 2019 yılının dördüncü çeyreğine göre %15,5 artış gösterdi.


Etiketler: Avrupa  Türkiye  inşaat  |  benzer haberler »


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