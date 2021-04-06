﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Şubat döneminde %3,8 arttı

Salı, 06 Nisan 2021 14:47:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Şubat ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %17,5 ve yıllık %24,2 artışla 575.932 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %21,2 ve 2020 yılının Şubat ayına göre de %46 artışla 293,80 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %3,8 artışla 1,07 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %21,3 artışla 536,18 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 187.420 mt ile yıllık %19,09 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 140.543 mt inşaat demiri ithal eden Singapur ve 118.737 mt ithalat yapan Yemen takip etti.

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Şubat 2021

Ocak-Şubat 2020

Yıllık değişim (%)

Şubat 2021

Şubat 2020

Yıllık değişim (%)

İsrail

187.420

157.381

19,09

91.635

70.386

30,19

Singapur

140.543

80.711

74,13

101.301

40.039

153,01

Yemen

118.737

243.357

-51,21

65.426

104.824

-37,58

Hong Kong

107.542

-

-

55.500

-

-

Peru

80.497

16.254

395,24

26.050

16.254

60,27

Brezilya

58.908

-

-

51.219

-

-

Jamaika

45.399

15.272

197,27

22.041

-

-

ABD

41.974

95.701

-56,14

31.763

37.668

-15,68

Lübnan

30.403

15.458

96,68

8.406

7.700

9,17

Hollanda

19.188

11.259

70,42

19.107

5.771

231,09

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: uzun ürünler  Avrupa  Türkiye  inşaat demiri  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

07  Nis

Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Şubat döneminde %25,3 azaldı
12  Mar

Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak ayında %40,3 düştü
11  Mar

Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak ayında %6,8 düştü
10  Mar

Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak ayında %59,1 düştü
09  Mar

Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak ayında %1,6 arttı