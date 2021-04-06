Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Şubat döneminde %3,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Şubat ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %17,5 ve yıllık %24,2 artışla 575.932 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %21,2 ve 2020 yılının Şubat ayına göre de %46 artışla 293,80 milyon $ oldu.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %3,8 artışla 1,07 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %21,3 artışla 536,18 milyon $ seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 187.420 mt ile yıllık %19,09 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 140.543 mt inşaat demiri ithal eden Singapur ve 118.737 mt ithalat yapan Yemen takip etti.
Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Şubat 2021
|
Ocak-Şubat 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Şubat 2021
|
Şubat 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
187.420
|
157.381
|
19,09
|
91.635
|
70.386
|
30,19
|
Singapur
|
140.543
|
80.711
|
74,13
|
101.301
|
40.039
|
153,01
|
Yemen
|
118.737
|
243.357
|
-51,21
|
65.426
|
104.824
|
-37,58
|
Hong Kong
|
107.542
|
-
|
-
|
55.500
|
-
|
-
|
Peru
|
80.497
|
16.254
|
395,24
|
26.050
|
16.254
|
60,27
|
Brezilya
|
58.908
|
-
|
-
|
51.219
|
-
|
-
|
Jamaika
|
45.399
|
15.272
|
197,27
|
22.041
|
-
|
-
|
ABD
|
41.974
|
95.701
|
-56,14
|
31.763
|
37.668
|
-15,68
|
Lübnan
|
30.403
|
15.458
|
96,68
|
8.406
|
7.700
|
9,17
|
Hollanda
|
19.188
|
11.259
|
70,42
|
19.107
|
5.771
|
231,09
Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: