Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Şubat döneminde %3,8 arttı

Salı, 06 Nisan 2021 14:47:31 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Şubat ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %17,5 ve yıllık %24,2 artışla 575.932 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %21,2 ve 2020 yılının Şubat ayına göre de %46 artışla 293,80 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %3,8 artışla 1,07 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %21,3 artışla 536,18 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 187.420 mt ile yıllık %19,09 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 140.543 mt inşaat demiri ithal eden Singapur ve 118.737 mt ithalat yapan Yemen takip etti.

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2021 Ocak-Şubat 2020 Yıllık değişim (%) Şubat 2021 Şubat 2020 Yıllık değişim (%) İsrail 187.420 157.381 19,09 91.635 70.386 30,19 Singapur 140.543 80.711 74,13 101.301 40.039 153,01 Yemen 118.737 243.357 -51,21 65.426 104.824 -37,58 Hong Kong 107.542 - - 55.500 - - Peru 80.497 16.254 395,24 26.050 16.254 60,27 Brezilya 58.908 - - 51.219 - - Jamaika 45.399 15.272 197,27 22.041 - - ABD 41.974 95.701 -56,14 31.763 37.668 -15,68 Lübnan 30.403 15.458 96,68 8.406 7.700 9,17 Hollanda 19.188 11.259 70,42 19.107 5.771 231,09

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: