Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Nisan döneminde %19,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %4,7 ve yıllık %64,8 artışla 643.243 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %12,2 ve 2020 yılının Nisan ayına göre de %126,4 artışla 386,81 milyon $ oldu.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %19,2 artışla 2,31 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %51,1 artışla 1,26 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 343.238 mt ile yıllık %26,41 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 311.535 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 298.091 mt ithalat yapan Singapur takip etti.
Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Nisan 2021
|
Ocak-Nisan 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Nisan 2021
|
Nisan 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
343.238
|
271.517
|
26,41
|
95.134
|
66.757
|
42,51
|
Yemen
|
311.535
|
396.734
|
-21,48
|
139.991
|
25.177
|
456,03
|
Singapur
|
298.091
|
131.406
|
126,85
|
107.800
|
1.015
|
10520,69
|
Peru
|
195.398
|
19.088
|
923,67
|
364
|
615
|
-40,81
|
Hong Kong
|
153.144
|
100.119
|
52,96
|
-
|
100.119
|
-
|
Brezilya
|
107.421
|
-
|
-
|
28.830
|
-
|
-
|
Jamaika
|
79.631
|
39.650
|
100,83
|
35.099
|
15.961
|
119,90
|
ABD
|
75.455
|
202.841
|
-62,80
|
9.669
|
59.181
|
-83,66
|
Irak
|
53.094
|
27.389
|
93,85
|
18.588
|
5.977
|
210,99
|
Senegal
|
47.291
|
33.302
|
42,01
|
9.057
|
6.392
|
41,69
Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: