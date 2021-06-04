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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Nisan döneminde %19,2 arttı

Cuma, 04 Haziran 2021 11:26:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %4,7 ve yıllık %64,8 artışla 643.243 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %12,2 ve 2020 yılının Nisan ayına göre de %126,4 artışla 386,81 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %19,2 artışla 2,31 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %51,1 artışla 1,26 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 343.238 mt ile yıllık %26,41 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 311.535 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 298.091 mt ithalat yapan Singapur takip etti.

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Nisan 2021

Ocak-Nisan 2020

Yıllık değişim (%)

Nisan 2021

Nisan 2020

Yıllık değişim (%)

İsrail

343.238

271.517

26,41

95.134

66.757

42,51

Yemen

311.535

396.734

-21,48

139.991

25.177

456,03

Singapur

298.091

131.406

126,85

107.800

1.015

10520,69

Peru

195.398

19.088

923,67

364

615

-40,81

Hong Kong

153.144

100.119

52,96

-

100.119

-

Brezilya

107.421

-

-

28.830

-

-

Jamaika

79.631

39.650

100,83

35.099

15.961

119,90

ABD

75.455

202.841

-62,80

9.669

59.181

-83,66

Irak

53.094

27.389

93,85

18.588

5.977

210,99

Senegal

47.291

33.302

42,01

9.057

6.392

41,69

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Türkiye  Avrupa  ith/ihr istatistikleri  inşaat demiri  uzun ürünler  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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