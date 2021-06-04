Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Nisan döneminde %19,2 arttı

Cuma, 04 Haziran 2021 11:26:14 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %4,7 ve yıllık %64,8 artışla 643.243 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %12,2 ve 2020 yılının Nisan ayına göre de %126,4 artışla 386,81 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %19,2 artışla 2,31 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %51,1 artışla 1,26 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 343.238 mt ile yıllık %26,41 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 311.535 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 298.091 mt ithalat yapan Singapur takip etti.

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Nisan 2021 Ocak-Nisan 2020 Yıllık değişim (%) Nisan 2021 Nisan 2020 Yıllık değişim (%) İsrail 343.238 271.517 26,41 95.134 66.757 42,51 Yemen 311.535 396.734 -21,48 139.991 25.177 456,03 Singapur 298.091 131.406 126,85 107.800 1.015 10520,69 Peru 195.398 19.088 923,67 364 615 -40,81 Hong Kong 153.144 100.119 52,96 - 100.119 - Brezilya 107.421 - - 28.830 - - Jamaika 79.631 39.650 100,83 35.099 15.961 119,90 ABD 75.455 202.841 -62,80 9.669 59.181 -83,66 Irak 53.094 27.389 93,85 18.588 5.977 210,99 Senegal 47.291 33.302 42,01 9.057 6.392 41,69

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: