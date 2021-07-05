Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %33,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %9 ve yıllık %132,4 artışla 686.425 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %12,9 ve 2020 yılının Mayıs ayına göre de %249,1 artışla 428,31 milyon $ oldu.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %33,6 artışla 2,98 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %75,7 artışla 1,68 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 408.844 mt ile yıllık %27,76 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 397.456 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 385.932 mt ithalat yapan Singapur takip etti.
Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mayıs 2021
|
Ocak-Mayıs 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Mayıs 2021
|
Mayıs 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
408.844
|
320.005
|
27,76
|
65.768
|
48.487
|
35,64
|
Yemen
|
397.456
|
440.443
|
-9,76
|
88.679
|
43.709
|
102,88
|
Singapur
|
385.932
|
184.052
|
109,69
|
94.600
|
52.645
|
79,69
|
Peru
|
258.455
|
19.088
|
1254,02
|
63.070
|
-
|
-
|
Hong Kong
|
223.144
|
100.119
|
122,88
|
69.999
|
-
|
-
|
Brezilya
|
167.509
|
-
|
-
|
60.256
|
-
|
-
|
ABD
|
95.423
|
225.142
|
-57,62
|
19.968
|
22.301
|
-10,46
|
Irak
|
81.566
|
36.201
|
125,31
|
28.473
|
8.811
|
223,15
|
Jamaika
|
78.539
|
39.650
|
98,08
|
-
|
-
|
-
|
Şili
|
67.571
|
12.770
|
429,14
|
27.942
|
-
|
-
Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: