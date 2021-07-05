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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %33,6 arttı

Pazartesi, 05 Temmuz 2021 12:28:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %9 ve yıllık %132,4 artışla 686.425 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %12,9 ve 2020 yılının Mayıs ayına göre de %249,1 artışla 428,31 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %33,6 artışla 2,98 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %75,7 artışla 1,68 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 408.844 mt ile yıllık %27,76 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 397.456 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 385.932 mt ithalat yapan Singapur takip etti.

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mayıs 2021

Ocak-Mayıs 2020

Yıllık değişim (%)

Mayıs 2021

Mayıs 2020

Yıllık değişim (%)

İsrail

408.844

320.005

27,76

65.768

48.487

35,64

Yemen

397.456

440.443

-9,76

88.679

43.709

102,88

Singapur

385.932

184.052

109,69

94.600

52.645

79,69

Peru

258.455

19.088

1254,02

63.070

-

-

Hong Kong

223.144

100.119

122,88

69.999

-

-

Brezilya

167.509

-

-

60.256

-

-

ABD

95.423

225.142

-57,62

19.968

22.301

-10,46

Irak

81.566

36.201

125,31

28.473

8.811

223,15

Jamaika

78.539

39.650

98,08

-

-

-

Şili

67.571

12.770

429,14

27.942

-

-

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Avrupa  çelik üretimi  uzun ürünler  Türkiye  ith/ihr istatistikleri  inşaat demiri  |  benzer haberler »


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