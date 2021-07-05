Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %33,6 arttı

Pazartesi, 05 Temmuz 2021 12:28:11 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %9 ve yıllık %132,4 artışla 686.425 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %12,9 ve 2020 yılının Mayıs ayına göre de %249,1 artışla 428,31 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %33,6 artışla 2,98 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %75,7 artışla 1,68 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 408.844 mt ile yıllık %27,76 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 397.456 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 385.932 mt ithalat yapan Singapur takip etti.

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mayıs 2021 Ocak-Mayıs 2020 Yıllık değişim (%) Mayıs 2021 Mayıs 2020 Yıllık değişim (%) İsrail 408.844 320.005 27,76 65.768 48.487 35,64 Yemen 397.456 440.443 -9,76 88.679 43.709 102,88 Singapur 385.932 184.052 109,69 94.600 52.645 79,69 Peru 258.455 19.088 1254,02 63.070 - - Hong Kong 223.144 100.119 122,88 69.999 - - Brezilya 167.509 - - 60.256 - - ABD 95.423 225.142 -57,62 19.968 22.301 -10,46 Irak 81.566 36.201 125,31 28.473 8.811 223,15 Jamaika 78.539 39.650 98,08 - - - Şili 67.571 12.770 429,14 27.942 - -

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: