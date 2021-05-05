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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Mart döneminde %8 arttı

Çarşamba, 05 Mayıs 2021 12:05:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %10,4 ve yıllık %19,3 artışla 619.102 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %21,1 ve 2020 yılının Mart ayına göre de %56,9 artışla 347,81 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %8 artışla 1,67 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %32,2 artışla 877,35 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 248.375 mt ile yıllık %21,3 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 197.190 mt inşaat demiri ithal eden Peru ve 190.291 mt ithalat yapan Singapur takip etti.

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mart 2021

Ocak-Mart 2020

Yıllık değişim (%)

Mart 2021

Mart 2020

Yıllık değişim (%)

İsrail

248.375

204.760

21,30

61.237

47.379

29,25

Peru

197.190

18.473

967,45

118.505

2.219

5240,47

Singapur

190.291

130.391

45,94

51.876

49.680

4,42

Yemen

171.798

371.557

-53,76

54.594

128.200

-57,41

Hong Kong

153.144

-

-

50.258

-

-

Brezilya

78.591

-

-

21.459

-

-

ABD

65.786

143.660

-54,21

25.167

47.959

-47,52

Jamaika

44.532

23.688

87,99

-

8.417

-

Senegal

38.234

26.910

42,08

23.307

884

2536,54

Lübnan

35.828

20.156

77,75

5.442

4.698

15,84

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: inşaat demiri  Türkiye  çelik üretimi  uzun ürünler  Avrupa  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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