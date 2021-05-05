Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Mart döneminde %8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %10,4 ve yıllık %19,3 artışla 619.102 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %21,1 ve 2020 yılının Mart ayına göre de %56,9 artışla 347,81 milyon $ oldu.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %8 artışla 1,67 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %32,2 artışla 877,35 milyon $ seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 248.375 mt ile yıllık %21,3 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 197.190 mt inşaat demiri ithal eden Peru ve 190.291 mt ithalat yapan Singapur takip etti.
Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mart 2021
|
Ocak-Mart 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Mart 2021
|
Mart 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
248.375
|
204.760
|
21,30
|
61.237
|
47.379
|
29,25
|
Peru
|
197.190
|
18.473
|
967,45
|
118.505
|
2.219
|
5240,47
|
Singapur
|
190.291
|
130.391
|
45,94
|
51.876
|
49.680
|
4,42
|
Yemen
|
171.798
|
371.557
|
-53,76
|
54.594
|
128.200
|
-57,41
|
Hong Kong
|
153.144
|
-
|
-
|
50.258
|
-
|
-
|
Brezilya
|
78.591
|
-
|
-
|
21.459
|
-
|
-
|
ABD
|
65.786
|
143.660
|
-54,21
|
25.167
|
47.959
|
-47,52
|
Jamaika
|
44.532
|
23.688
|
87,99
|
-
|
8.417
|
-
|
Senegal
|
38.234
|
26.910
|
42,08
|
23.307
|
884
|
2536,54
|
Lübnan
|
35.828
|
20.156
|
77,75
|
5.442
|
4.698
|
15,84
Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: