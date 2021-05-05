Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Mart döneminde %8 arttı

Çarşamba, 05 Mayıs 2021 12:05:27 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %10,4 ve yıllık %19,3 artışla 619.102 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %21,1 ve 2020 yılının Mart ayına göre de %56,9 artışla 347,81 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %8 artışla 1,67 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %32,2 artışla 877,35 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 248.375 mt ile yıllık %21,3 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 197.190 mt inşaat demiri ithal eden Peru ve 190.291 mt ithalat yapan Singapur takip etti.

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2021 Ocak-Mart 2020 Yıllık değişim (%) Mart 2021 Mart 2020 Yıllık değişim (%) İsrail 248.375 204.760 21,30 61.237 47.379 29,25 Peru 197.190 18.473 967,45 118.505 2.219 5240,47 Singapur 190.291 130.391 45,94 51.876 49.680 4,42 Yemen 171.798 371.557 -53,76 54.594 128.200 -57,41 Hong Kong 153.144 - - 50.258 - - Brezilya 78.591 - - 21.459 - - ABD 65.786 143.660 -54,21 25.167 47.959 -47,52 Jamaika 44.532 23.688 87,99 - 8.417 - Senegal 38.234 26.910 42,08 23.307 884 2536,54 Lübnan 35.828 20.156 77,75 5.442 4.698 15,84

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: