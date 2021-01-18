Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Kasım döneminde %2,8 azaldı

Pazartesi, 18 Ocak 2021 12:12:16 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, geçen yıl Kasım ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %24,8 ve yıllık %48,8 artışla 632.284 mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %25,8 ve 2019 yılının Kasım ayına göre de %59,9 artışla 280,87 milyon $ oldu.

Öte yandan, geçen yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %2,8 düşüşle 5,06 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %9,6 düşüşle 2,16 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 838.814 mt ile yıllık %4,77 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 838.752 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 532.877 mt ithalat yapan Hong Kong takip etti.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2020 Ocak-Kasım 2019 Yıllık değişim (%) Kasım 2020 Kasım 2019 Yıllık değişim (%) İsrail 838.814 800.657 4,77 108.568 81.340 33,47 Yemen 838.752 847.336 -1,01 127.036 86.422 46,99 Hong Kong 532.877 214.700 148,20 131.238 - - ABD 384.126 83.944 357,60 4.000 13.564 -70,51 Singapur 234.242 584.897 -59,95 - 41.524 - Etiyopya 156.930 273.851 -42,70 16.268 41.549 -60,85 Lübnan 146.093 118.660 23,12 17.037 14.713 15,80 Irak 135.378 105.931 27,80 27.657 11.564 139,16 Cibuti 118.385 149.381 -20,75 8.060 5.252 53,47 Jamaika 113.661 121.939 -6,79 - - -

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: