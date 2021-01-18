﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Kasım döneminde %2,8 azaldı

Pazartesi, 18 Ocak 2021 12:12:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, geçen yıl Kasım ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %24,8 ve yıllık %48,8 artışla 632.284 mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %25,8 ve 2019 yılının Kasım ayına göre de %59,9 artışla 280,87 milyon $ oldu.

Öte yandan, geçen yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %2,8 düşüşle 5,06 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %9,6 düşüşle 2,16 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 838.814 mt ile yıllık %4,77 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 838.752 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 532.877 mt ithalat yapan Hong Kong takip etti.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2020

Ocak-Kasım 2019

Yıllık değişim (%)

Kasım 2020

Kasım 2019

Yıllık değişim (%)

İsrail

838.814

800.657

4,77

108.568

81.340

33,47

Yemen

838.752

847.336

-1,01

127.036

86.422

46,99

Hong Kong

532.877

214.700

148,20

131.238

-

-

ABD

384.126

83.944

357,60

4.000

13.564

-70,51

Singapur

234.242

584.897

-59,95

-

41.524

-

Etiyopya

156.930

273.851

-42,70

16.268

41.549

-60,85

Lübnan

146.093

118.660

23,12

17.037

14.713

15,80

Irak

135.378

105.931

27,80

27.657

11.564

139,16

Cibuti

118.385

149.381

-20,75

8.060

5.252

53,47

Jamaika

113.661

121.939

-6,79

-

-

-

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: inşaat demiri  Türkiye  çelik üretimi  Avrupa  uzun ürünler  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

08  Oca

İsdemir 2 No’lu yüksek fırının onarımını tamamladı
07  Oca

Türkiye’de yerel inşaat demiri spot fiyatları döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle revize edildi
31  Ara

Kardemir Ocak-Mart 2021 için satış miktarlarını açıkladı
28  Ara

Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Ekim döneminde hemen hemen sabit kaldı
23  Ara

Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Ekim döneminde %2,9 arttı