Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Kasım döneminde %2,8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, geçen yıl Kasım ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %24,8 ve yıllık %48,8 artışla 632.284 mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %25,8 ve 2019 yılının Kasım ayına göre de %59,9 artışla 280,87 milyon $ oldu.
Öte yandan, geçen yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %2,8 düşüşle 5,06 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %9,6 düşüşle 2,16 milyar $ oldu.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 838.814 mt ile yıllık %4,77 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 838.752 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 532.877 mt ithalat yapan Hong Kong takip etti.
Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2020
|
Ocak-Kasım 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Kasım 2020
|
Kasım 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
838.814
|
800.657
|
4,77
|
108.568
|
81.340
|
33,47
|
Yemen
|
838.752
|
847.336
|
-1,01
|
127.036
|
86.422
|
46,99
|
Hong Kong
|
532.877
|
214.700
|
148,20
|
131.238
|
-
|
-
|
ABD
|
384.126
|
83.944
|
357,60
|
4.000
|
13.564
|
-70,51
|
Singapur
|
234.242
|
584.897
|
-59,95
|
-
|
41.524
|
-
|
Etiyopya
|
156.930
|
273.851
|
-42,70
|
16.268
|
41.549
|
-60,85
|
Lübnan
|
146.093
|
118.660
|
23,12
|
17.037
|
14.713
|
15,80
|
Irak
|
135.378
|
105.931
|
27,80
|
27.657
|
11.564
|
139,16
|
Cibuti
|
118.385
|
149.381
|
-20,75
|
8.060
|
5.252
|
53,47
|
Jamaika
|
113.661
|
121.939
|
-6,79
|
-
|
-
|
-
Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: