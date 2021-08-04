Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Haziran döneminde %34,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %1,1 ve yıllık %42,4 artışla 681.787 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %3 ve 2020 yılının Haziran ayına göre de %122,8 artışla 433,47 milyon $ oldu.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %34,7 artışla 3,65 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %83 artışla 2,11 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 502.697 mt ile yıllık %36,88 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 489.865 mt inşaat demiri ithal eden Singapur ve 445.987 mt ithalat yapan Yemen takip etti.
Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Haziran 2021
|
Ocak-Haziran 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Haziran 2021
|
Haziran 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
502.697
|
367.251
|
36,88
|
94.133
|
47.246
|
99,24
|
Singapur
|
489.865
|
184.052
|
166,16
|
108.775
|
-
|
-
|
Yemen
|
445.987
|
551.817
|
-19,18
|
49.322
|
111.375
|
-55,72
|
Hong Kong
|
270.050
|
155.328
|
73,86
|
47.749
|
55.209
|
-13,51
|
Peru
|
258.455
|
19.088
|
1254,02
|
-
|
-
|
-
|
Brezilya
|
170.148
|
-
|
-
|
6.229
|
-
|
-
|
ABD
|
110.522
|
289.767
|
-61,86
|
15.417
|
64.625
|
-76,14
|
Irak
|
104.282
|
51.060
|
104,23
|
22.715
|
14.859
|
52,87
|
Kanada
|
82.350
|
19.288
|
326,95
|
61.777
|
-
|
-
|
Jamaika
|
78.539
|
63.765
|
23,17
|
-
|
24.116
|
-
Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: