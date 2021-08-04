Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Haziran döneminde %34,7 arttı

Çarşamba, 04 Ağustos 2021 14:27:03 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %1,1 ve yıllık %42,4 artışla 681.787 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %3 ve 2020 yılının Haziran ayına göre de %122,8 artışla 433,47 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %34,7 artışla 3,65 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %83 artışla 2,11 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 502.697 mt ile yıllık %36,88 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 489.865 mt inşaat demiri ithal eden Singapur ve 445.987 mt ithalat yapan Yemen takip etti.

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2021 Ocak-Haziran 2020 Yıllık değişim (%) Haziran 2021 Haziran 2020 Yıllık değişim (%) İsrail 502.697 367.251 36,88 94.133 47.246 99,24 Singapur 489.865 184.052 166,16 108.775 - - Yemen 445.987 551.817 -19,18 49.322 111.375 -55,72 Hong Kong 270.050 155.328 73,86 47.749 55.209 -13,51 Peru 258.455 19.088 1254,02 - - - Brezilya 170.148 - - 6.229 - - ABD 110.522 289.767 -61,86 15.417 64.625 -76,14 Irak 104.282 51.060 104,23 22.715 14.859 52,87 Kanada 82.350 19.288 326,95 61.777 - - Jamaika 78.539 63.765 23,17 - 24.116 -

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: