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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Haziran döneminde %34,7 arttı

Çarşamba, 04 Ağustos 2021 14:27:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %1,1 ve yıllık %42,4 artışla 681.787 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %3 ve 2020 yılının Haziran ayına göre de %122,8 artışla 433,47 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %34,7 artışla 3,65 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %83 artışla 2,11 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 502.697 mt ile yıllık %36,88 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 489.865 mt inşaat demiri ithal eden Singapur ve 445.987 mt ithalat yapan Yemen takip etti.

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Haziran 2021

Ocak-Haziran 2020

Yıllık değişim (%)

Haziran 2021

Haziran 2020

Yıllık değişim (%)

İsrail

502.697

367.251

36,88

94.133

47.246

99,24

Singapur

489.865

184.052

166,16

108.775

-

-

Yemen

445.987

551.817

-19,18

49.322

111.375

-55,72

Hong Kong

270.050

155.328

73,86

47.749

55.209

-13,51

Peru

258.455

19.088

1254,02

-

-

-

Brezilya

170.148

-

-

6.229

-

-

ABD

110.522

289.767

-61,86

15.417

64.625

-76,14

Irak

104.282

51.060

104,23

22.715

14.859

52,87

Kanada

82.350

19.288

326,95

61.777

-

-

Jamaika

78.539

63.765

23,17

-

24.116

-

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: uzun ürünler  ith/ihr istatistikleri  inşaat demiri  Avrupa  çelik üretimi  Türkiye  |  benzer haberler »


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